Pininfarina et NamX roulent à l’hydrogène

C’est l’histoire d'un rêve de mobilité infinie, sans aucune émission de CO2 et quasiment aucune contrainte. Pour que ce rêve devienne réalité il a fallu plus de quatre ans de recherche. Quatre années de tâtonnement expérimental et d’essais avant d’aboutir à ce premier prototype totalement innovant présenté ce 11 mai 2022 dans les locaux de Pininfarina, avant une exposition publique au Mondial de l’auto de Paris en octobre prochain. L’histoire d’un nouveau constructeur français qui entend bien s’imposer dans le monde de l’automobile « green ».

Une technologie innovante

D’ici à 2050 il faudra renouveler 1,4 milliard de voitures. Comment y parvenir sans impacter le réchauffement climatique, sans contraindre la mobilité et la liberté qu’apporte la voiture ? Selon NamX, l’hydrogène verte, apparaît en la matière comme la solution la plus pérenne. Encore faut-il disposer d’un écosystème vertueux pertinent. « Nous sommes partis d’une feuille blanche et avons tout imaginé de A à Z » explique Faouzi Annajah, CEO de NamX. Avec comme ambition, d’être toutes proportions gardées, à l’hydrogène ce que Tesla est à l’électrique. Pour cela il fallut d’abord regarder ce qui se fait ailleurs, notamment chez des constructeurs comme Hyundai, Honda ou Toyota, qui ont plus de 10 ans de recherche en matière de motorisation à pile à combustible. Mais pas question de refaire ou copier ce qui se fait déjà. Bien au contraire. Chez NamX on veut « tout changer pour que rien ne change ». Comprendre faire une nouvelle voiture plus respectueuse de l’environnement tout en conservant le plaisir de conduire. D’où l’idée d’un tout nouveau SUV à hydrogène verte, baptisé HUV (Hydrogen Utility Vehicule). Au regard du nombre famélique de stations de recharge à hydrogène actuellement en service (une trentaine en France), cela parait une gageure, voire une chimère. Mais chez Namx on est optimiste et on « compte sur un développement rapide du nombre de points de distributions et des méthodes de création d’hydrogène propre, sans émission de CO2 ». La seule façon selon le constructeur d’associer dans le futur plaisir de conduire et protection de l’environnement.

Pour le développement et la construction de son SUV NamX a lié des partenariats technologiques et industriels. D’abord avec Magna ingénierie afin de trouver des solutions techniques et technologiques à même d’effacer les défauts inhérents aux actuels véhicules à hydrogène, notamment au niveau de l’autonomie. « Le HUV NamX s'appuie sur une nouvelle technologie qui libère les trajets routiers des tracas habituels des véhicules à combustion interne ou des actuels modèles dits propres ou électriques » assure Faouzi Annajah. Autant dire une voiture non émettrice de CO2, dotée d’une grande autonomie d’action et dont le plein se ferait aisément sans perte de temps. Et pour se faire NamX apporte une solution totalement innovante. En plus du traditionnel réservoir fixe, la voiture dispose de 6 capsules (réserves) d’hydrogène amovible réparties sous le coffre et accessibles depuis un trape extérieure sur l’arrière du véhicule. Autant de mini-réservoirs mobiles qu’il suffit juste de remplacer une fois vides par des pleins, comme on le fait pour une bouteille de gaz domestique. À terme une application devrait permettre de localiser les stations et distributeurs où changer les cellules d’hydrogène. Mieux il est même envisager la livraison de ces capsules à domiciles ou directement au bureau. Une vraie nouveauté qui permettrait de refaire le plein de façon décentralisée en un temps record. Le tout permettant une autonomie annoncée de 800 km. Concernant la fourniture et l’achats de pièces mécaniques, NamX s’appuie sur un réseau de sous-traitants et de partenaires européens, sans que l’on puisse en l’état avoir plus de détails, les discussions étant encore en cours. Quant à l’unité de production, si l’info demeure encore confidentielle, elle devrait être située dans un premier temps en France aux côtés d’un grand constructeur, avant le développement à terme d’une éventuelle nouvelle unité de production au Maghreb.

Un modèle premium

Aux côtés de Thomas de Lussac co-fondateur et designer NAMX, le service design de Pininfarina s'est efforcé de combiner son sens de la forme et son souci du détail pour créer une voiture au style unique et tournée vers l'avenir. L’occasion pour le célèbre carrossier, fort de ses 90 ans d'expertise dans l'industrie automobile, de fournir un style et une ingénierie uniques, intégrant avec succès la structure supérieure de la carrosserie au châssis. Pas question de ressembler aux modèles électriques aux lignes trop fluides. Inspirée des muscles car américaines, le HUV conserve allie l’énergie et la force, de grosse ricanes avec les courbes soyeuses des modèles européens. Ici les arrêtes son bien présentent, jusqu’au X géant intégrant en relief la carrosserie au niveau des portes, qui permet une continuité des lignes entre l’avant et l’arrière de la voiture. A noter également la double rangée de phare qui confère au véhicule un style acéré. Concernant l’aménagement intérieur rien n’est encore totalement arrêté. Les fondateurs de NamX concèdent vouloir une voiture à vivre avec « habitacle plaisant qui ne résume pas à l’apport d’écran(s) ». Patience donc !

Ce que l’on sait en revanche c’est le positionnement premium du HUV. Le prix de vente reste encore à affiner, mais d’après ses concepteurs, il devrait osciller dans une fourchette large comprise entre 65 000 € et 90 000 € dans un premier temps avant que la gamme ne s’étoffe de nouveaux modèles plus accessibles. Une stratégie commerciale empruntée, et ce n’est sans doute pas un hasard, sur celle du constructeur à succès Tesla. Quant à la livraison du premier véhicule, elle devrait intervenir en 2025. En attendant ce nouveau SUV se montrera au grand public lors Mondial de l’auto de Paris en octobre prochain. Au fait NAMX est l’acronyme de New Automotive Mobility Exploration. Un nouvel opérateur automobile français à suivre.