La marque française NamX abandonne la pile à combustible pour un V8 à hydrogène

C’étaient les deux stars du Mondial de l’automobile de Paris 2022. A côté de l’Hopium Machina Vision, le NamX HUV exposait fièrement sa carrosserie dessinée par Pininfarina. Cette année-là, les deux start-up françaises promettaient un avenir rempli de véhicules premium à hydrogène, fonctionnant sur le principe de la pile à combustible. Depuis, le ciel s’est considérablement assombri pour Hopium qui a mis en pause son projet de développement de berline sportive, fait l'object d'un redressement judiciaire et cherche désormais un moyen d’obtenir des fonds pour concevoir une pile à combustible.

Et NamX ? Voilà enfin des nouvelles de la marque fondée l’année dernière par l'entrepreneur franco-marocain Faouzi Annajah et le designer français Thomas de Lussac. Le SUV à zéro émission n’est pas mort, promettent-ils, mais il abandonne la pile à combustible au profit d’un V8 thermique à pistons alimenté par du dihydrogène au lieu de l’essence. Une technologie similaire à celle testée par BMW à la fin des années 2000 (puis abandonnée) dans sa limousine expérimentale Hydrogen7 ou étudiée actuellement par Toyota et Alpine. NamX précise que c’est le bureau d’études et préparateur français Solution F, désormais propriété du groupe GCK, qui concevra ce V8 à hydrogène.

Livraisons prévues en 2027

A noter que le HUV n’abandonne pas son concept de stockage de dihydrogène dans des capsules intégrées à l’arrière du véhicule et pouvant être remplacées à la façon de bombonnes de gaz dans les stations-service, un système permettant théoriquement de palier au maillage insuffisant du réseau de stations à hydrogène en France. Le communiqué précise que les premières livraisons du NamX HUV sont prévues pour l’année 2027. Le constructeur tablait en 2022 sur un prix de vente compris entre 65 000 et 95 000€ selon la version mais en raison de ce changement stratégique, l’addition devrait évoluer. Compte tenu de l’expertise des sociétés du groupe GCK et de la plus grande simplicité technique d’un V8 à hydrogène par rapport à une pile à combustible, le projet paraît en tout cas réalisable si NamX parvient à trouver les financements nécessaires à la mise au point d’une véritable automobile, coûtant évidemment bien plus cher que celle d’un groupe motopropulseur seul.