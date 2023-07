Hopium, la marque française de voitures à hydrogène, placée en redressement judiciaire

L’ambiance était festive sur le stand d’Hopium au dernier mondial de l’automobile de Paris en octobre 2022. La start-up française y dévoilait le concept-car de sa Machina, une berline à hydrogène joliment dessinée. Dans la foulée du salon, la marque annonçait un protocole d’accord pour la commande de 1,2 milliard d’euros avec le Crédit Agricole et l’avenir semblait radieux pour Hopium qui prévoyait de commercialiser la Machina dès 2025.

Depuis, les choses ont beaucoup évolué pour la marque : non seulement elle a changé certains de ses dirigeants mais elle fait surtout face à de gros problèmes de financement. A tel point que le bon développement de sa technologie et de ses projets était remis en question plus tôt dans l’année, Hopium préférant se focaliser d’abord sur la mise au point de sa pile à combustible avant celle de la voiture (dans l’espoir de commercialiser cette pile à combustible à d’autres marques et apporter ainsi de quoi se financer pour la suite).

Redressement judiciaire

Les choses semblent ne pas s’arranger hélas puisque le constructeur a été placé en redressement judiciaire le 19 juillet dernier devant le tribunal de commerce de Paris « pour une période de 6 mois éventuellement renouvelable pour 6 mois de plus ». Hopium vient par ailleurs de publier un communiqué dans lequel elle assure avoir trouvé un nouveau soutien financier auprès d’Atlas Special Opportunities, « permettant de poursuivre ses activités sur les 12 prochains mois et de développer sa pile à combustible ». Hopium va-t-il donc pouvoir survivre et prouver la valeur de son concept technique ? La Machina existera-t-elle un jour comme prévu ? Rien n’est moins sûr.