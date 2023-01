Après des débuts en fanfare, la marque française Hopium redescend sur terre

Dans un mondial de l’automobile 2022 boudé par les marques de luxe, les foules se massaient sur le stand d’Hopium où était exposée l’une des plus belles voitures du salon. L’engouement pour cette nouvelle marque française, créée en 2019 et introduite en bourse dès l’année 2020, avait de quoi impressionner. Le prototype de sa Machina Vision, dévoilé en juin 2021 et prenant la forme d’une élégante berline sportive, séduisait tous les visiteurs du salon parisien. Hopium se positionne comme une marque visionnaire, voulant démocratiser la technologie de l’hydrogène dans l’automobile et prouver son utilité. Encore mieux, l’annonce fracassante pendant le mondial d’un protocole d’accord signé avec le Crédit Agricole, visant la commande future de 10 000 voitures, crédibilisait d’autant plus le projet d’Hopium. Le jeune constructeur pourrait-il s’imposer comme une sorte de Tesla à la Française, un nouveau joyau de la « french tech » aux technologies révolutionnaires ?

A quelques heures du « Blue Monday » 2023, l’euphorie des annonces de l’année dernière a laissé la place à une réalité moins flamboyante. D’après les journalistes des Echos, Hopium vient d’entamer une restructuration et peinerait actuellement à trouver des financements. La nouvelle marque ferait face à des frais de fonctionnement très élevés et avouerait des pertes importantes sur l’année 2022. Elle aurait également brûlé l’essentiel de sa trésorerie et peinerait même à verser les salaires et à payer les fournisseurs. Toujours d’après Les Echos, Hopium se prépare à tailler dans ses effectifs : on parle de 60 départs au sein d’une équipe qui comprenait déjà 130 personnes, après de nombreux recrutements l’année dernière.

Tenir jusqu’en 2025

La version de série de la Machina Vision, cette superbe berline à hydrogène, ne doit pas arriver avant l’année 2025. Comment va tenir Hopium d’ici là si elle ne parvient pas à attirer autant de financements que prévu ? Grâce à son expertise dans la pile à combustible et ses « nombreux brevets déposés », elle pourrait engranger des revenus en commercialisant sa technologie auprès de sociétés tierces. D’après une source citée par Les Echos, la récente réorganisation de l’équipe dirigeante viserait précisément à préparer la commercialisation de ces brevets. Alors que le cours de l’action en bourse a perdu plus de 80% de sa valeur depuis juin 2022 et que le contexte international n’aide pas à lever des fonds, Hopium rentre dans une phase compliquée où il va falloir tenir le développement de la voiture et la construction de l’usine malgré les turbulences. Au-delà du plan de sept milliards d’euros du gouvernement français destiné à construire un véritable réseau de stations d’hydrogène en France, il reste aussi à faire la preuve de la cohérence de cette technologie à côté de celle -nettement plus avancée- des voitures électriques à batteries. Mais également à valider les sources de production durables du dihydrogène. Bref, Hopium et les autres nouveaux acteurs de l’hydrogène sont en train de confronter leurs projets à la réalité du monde actuel. Le défi est de taille…