Hopium essaie toujours de survivre, mais c'est difficile

Les stands d’Hopium et de NamX faisaient sensation au Mondial de l’automobile de Paris 2022 à côté des marques chinoises et des rares grands constructeurs présents. A cette époque, Hopium promettait le développement d’une belle berline électrique propulsée par sa pile à combustible, avec un design flatteur et des performances à la pointe.

Vous le savez, les plans ne se sont pas déroulés comme prévu depuis pour la start-up française qui a épongé des pertes abyssales, changé son équipe dirigeante, arrêté son projet de voiture (pour se concentrer uniquement sur sa pile à combustible) et même organisé son redressement judiciaire.

C’est dans le cadre de cette procédure de redressement judiciaire qu’Hopium devait passer devant le tribunal du commerce le 17 janvier dernier, où il lui fallait présenter un plan de redressement crédible.

Rendez-vous le 27 février prochain

Cette audience au tribunal est finalement reportée au 27 février 2025 à la demande d’Hopium, qui demande un peu plus de temps afin de s’organiser au mieux. Comme le rapportent les spécialistes de H2 Mobile, sa direction essaie actuellement de réunir les fonds nécessaires à son projet de redressement et elle peine justement à trouver les sommes en question.

Dans un contexte où la plupart des grands projets concernant l’hydrogène automobile ont bien du mal à convaincre les investisseurs en raison de doutes sérieux quant à l’avenir et l’intérêt de cette filière, la tâche d’Hopium n’est pas simple du tout. Aux dernières nouvelles, NamX, l’autre marque française qui promettait la conception d’une voiture à hydrogène en 2022, essaie toujours de concevoir son véhicule mais désormais avec un moteur à combustion interne et non plus une pile à combustible.