Le constructeur français Hopium sauvé (pour l'instant)

La survie de la filière automobile à hydrogène pose plus que jamais question dans notre ère où, alors que les voitures électriques peinent déjà à augmenter leurs parts de marché de façon significative en Europe, celles utilisant le principe de l’électrolyse pour fabriquer leur électricité sont carrément à l’arrêt.

Alors que le patron du groupe Renault n’y croit plus, que Toyota persévère avec une nouvelle pile à combustible désormais compatible avec les besoins des utilitaires lourds et qu’une poignée de marques de prestige travaille sur des moteurs thermiques alimentés par du dihydrogène, c’est la solution des transports « lourds » qui semble désormais privilégiée par les entreprises croyant toujours à l’avenir de l’hydrogène dans la mobilité.

Un sursis pour Hopium

Hopium, cette marque automobile qui présentait en grande pompe la jolie berline Machina au Mondial de l’Automobile 2022, va en tout cas pouvoir poursuivre son activité : comme le rapportent les spécialistes de H2 Today, le tribunal des activités économiques de Paris vient de valider son plan de restructuration et de redressement.

Mais Hopium ne s’apparente désormais plus à un véritable constructeur automobile, justement : sa priorité est de développer sa pile à combustible, pour « devenir un acteur de référence de la mobilité lourde à l’hydrogène l’horizon 2030 ». En d’autres termes, elle ne cherche plus du tout à concevoir sa voiture complète et travaille plutôt sur un groupe motopropulseur à la vocation utilitaire lourde.

Plus d’informations le 17 avril

Hopium précise qu’une conférence virtuelle sera donnée le 17 avril 2025 pour apporter plus d’informations techniques sur son projet. En accord avec ses actionnaires, la société va en tout cas pouvoir utiliser des fonds pour s’organiser et avancer dans son développement technique. Il lui reste donc un peu d’espoir mais la perspective de découvrir bientôt une berline Machina de série n’a jamais été aussi loin…