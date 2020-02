Agacée par les trottinettes, la ville de Montreal va les bannir

Les trottinettes en libre-service sont des outils pratiques de déplacement pour de nombreux urbains, mais ce sont aussi des désagréments pour d'autres. Tellement, en fait, que certaines villes sont en réflexion sur l'autorisation de présence des sociétés spécialisées telles que Lime et Bird dans des villes de plus en plus prisées des vélos, des monoroues et autres moyens alternatifs de circulation.

Une présence dénoncée à Montreal qui a décidé de stopper les trottinettes en libre-service. Selon la presse montréalaise, "seulement 20 % des trottinettes électriques étaient stationnées dans les 410 espaces définis à cet effet, alors que les autres jonchaient les trottoirs, les parcs ou les bords de rues". Le responsable de la mobilité de Montreal pointe également du doigt "l'absence d'imputabilité" des sociétés, alors que Montreal avait remis 110 constats d'infraction.

Lime, de son côté, explique ne pas comprendre la décision : "C'est un pas en arrière pour les habitants d’une ville déterminée à réduire les embouteillages ainsi que son empreinte carbone". Il faut dire que Montreal a choisi, dans le même temps, de laisser les vélos en libre-service.

Près de 700 trottinettes électriques en libre-service sont éparpillées dans la ville de Montreal. En France, les entreprises du secteur (Lime, Bird, Circ...) sont présentes dans de nombreuses villes, mais la cohabitation avec les piétons, cyclistes et autres usagers devient parfois compliquée. Récemment, c'est Villeurbanne qui a pris la décision de bannir ses trottinettes, avec un ramassage systématique des trottinettes qui traîneraient dans les rues.