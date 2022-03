Alfa Romeo Tonale Edizione Speciale : prix à partir de 39 000 €

C'est devenu une mode dans l'automobile : le Tonale débute sa carrière avec des "pré-commandes", une manière de faire encore patienter le client ! Et, autre mode, le premier SUV d'Alfa Romeo est lancé avec une série spéciale à l'équipement complet.

L'Edizione Speciale a ainsi en série la conduite assistée de niveau 2 (régulateur de vitesse adaptatif, centrage dans la voie), les phares Matrix LED, l'instrumentation numérique 12,3 pouces, l'écran tactile 10,25 pouces avec la navigation, le chargeur à induction, la connexion sans fil Apple Car Play (et filaire Android Auto), le hayon électrique ou encore la vision 360°. Cette variante soigne son look avec des jantes de 20 pouces et des étriers de frein peints en rouge.

Le véhicule est disponible avec le nouveau moteur mild hybrid 48V, un 1.5 de 130 ch avec un petit bloc électrique capable de faire avancer seul l'auto sur de courtes distances. Cet ensemble est couplé à une boîte double embrayage à 7 rapports. La version mild hybrid 160 ch arrivera rapidement.

Pour ce modèle, Alfa annonce un prix de base de 39 000 €. Mais la marque met plutôt en avant "une offre de location longue durée sur 36 mois et 30 000 km maximum, soit 36 loyers mensuels de 399 € après apport de 4 990 €".

Les premières livraisons sont attendues en juin. La gamme complète du Tonale sera dévoilée dans quelques semaines.