Allemagne : la prime à la casse pour encourager l'achat de voitures après la crise ?

La reprise de l'activité automobile en Allemagne est officielle, puisque les concessions ont été autorisées à rouvrir depuis ce matin, comme nous vous l'annoncions la semaine dernière. Mais ce qui va probablement manquer pendant un certain temps, ce sont les clients. Pour les encourager d'acheter à nouveau des automobiles, les constructeurs ont décidé de se mobiliser pour demander une prime spéciale de conversion (ou prime à la "casse", c'est selon...).

Le chef d'exploitation de Volkswagen, Ralf Brandstatter, a annoncé ce matin que "la vente de voiture aux clients était indispensable pour le redémarrage de la production". C'est une sorte de serpent qui se mord la queue : les constructeurs veulent à tout prix relancer la machine, mais sans clients, il y a le risque de devoir stocker des voitures avec les pertes d'argent impliquées par ces stockages. Dans le même temps, certains clients attendaient le redémarrage de l'industrie et du commerce pour changer de véhicule...

L'argument des constructeurs est tout trouvé : l'environnement. La prime à la casse permettrait de renouveler une partie du parc et donc améliorer la qualité de l'air. L'objectif serait donc surtout d'encourager la vente de voitures faiblement émettrices de CO2. Mais dans quelle mesure ? Une prime à la casse sans restriction permettrait à certains clients (professionnels, notamment) d'avoir une remise sur une auto comme le Porsche Cayenne hybride rechargeable, qui est homologué à moins de 100 g/km de CO2.

Pour les constructeurs, le défi est désormais double : réussir à revenir au niveau d'avant crise (le patron de BMW a déjà prévenu ses équipes qu'il fallait absolument retourner au seuil industriel et économique de fin d'année dernière) et remplir les objectifs CO2 de 2020, qui risquent d'être difficiles à atteindre pour certaines marques à cause de l'arrêt des ventes en ce début d'année.