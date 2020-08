Allemagne : son permis suspendu après l'utilisation de l'écran tactile de sa Tesla

Les écrans tactiles sont devenus incontournables dans les véhicules modernes. On les trouve dès la petite citadine et plus on monte en gamme, plus ils intègrent des fonctions. Tesla est allé au bout du concept, avec dans la Model 3 un écran central géant de 15 pouces qui pilote quasiment tout. Ce qui a causé un désagrément inattendu à un automobiliste allemand.

En mars 2019, celui-ci a été victime d'un accident. Avec sa Model 3, il est sorti de la route et a fini dans des arbres. La raison ? Roulant sous la pluie, il a voulu modifier le réglage des essuie-glaces en passant par l'écran tactile. Il a donc détourné les yeux de la route et est parti à la faute. Une erreur de conduite qui l'a envoyé au tribunal. Le conducteur en est ressorti avec une amende de 200 € et surtout une suspension du permis d'un mois, des sanctions dont il ne peut faire appel.

Les juges allemand ont considéré que l'écran tactile était un appareil électronique et ont donc estimé que le conducteur ne pouvait l'utiliser de la sorte en roulant ! Le propriétaire de la berline électrique a indiqué que l'écran faisait office d'instrumentation avec le compteur de vitesse et qu'on pouvait donc le voir comme un équipement de sécurité du véhicule.

Mais les juges n'ont pas été d'accord dans la mesure où il n'a pas été question d'une vérification furtive d'un coup d'œil, comme on le fait avec l'instrumentation, mais d'une manipulation dans un sous-menu avec différents choix possibles. Pour eux, le conducteur n'a ainsi pas eu la concentration nécessaire pour maîtriser son véhicule.

Via Inside EVs et Tom's Guide.