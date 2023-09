Alors, c'était comment ces vacances en électrique?

Les oiseaux de mauvais augure l’avaient annoncé, voire espéré : les électromobilistes allaient connaître un véritable enfer cet été sur la route des vacances, avec des stations-services prises d’assaut et même, peut-être, des conducteurs exaspérés susceptibles d’en venir aux mains après avoir patienté des heures en pleine canicule qu’une station se libère.

Et puis ? Rien. Il y a certes eu des petits moments d’attente çà et là lors des très grosses journées, mais c’est tout. « Nombre de médias étaient à l’affût, prêts à réaliser des images de grands embouteillages aux bornes, et on n’a finalement rien vu », se félicite le délégué général de l’Avere-France Clément Molizon, interrogé par Caradisiac.

« Le premier constat, c’est qu’on avait bien anticipé les choses, avec suffisamment de bornes pour accueillir tout le monde », ajoute David Mignan, directeur des opérations chez l'opérateur de recharge rapide Ionity. « Nous avions aussi des « valets » prêts à assister les automobilistes, notamment les nouveaux venus à l’électrique, lors des grosses journées. Mais on constate que les utilisateurs font globalement preuve d’un bon savoir-vivre. »

Les règles d’étiquette, à commencer par celle consistant à libérer la borne une fois les 80% de charge atteints, sont bien respectées. En clair, l’automobiliste qui finit tranquillement son repas alors que sa voiture chargée à 100% continue de bloquer une borne n’existe pas (ou peu).

Ionity, qui compte 500 stations et plus 2 500 bornes de recharge dans 24 pays d’Europe (dont 60% en France, Allemagne et Norvège), a dénombré 3 000 utilisateurs en juillet et autant en août à la station de Montélimar, l’une des plus importantes de son réseau dans le cadre des migrations estivales.

Avec près de 105 000 points de charge ouverts au public, et 99% des aires de service déjà équipées en recharge rapide, la question de l’itinérance en électrique ne se pose plus.

Mais pour que cela dure, les différents acteurs du secteur regardent loin devant eux. Clément Molizon: « on va maintenant dresser un bilan pour voir si ça n’a pas été plus compliqué à certaines aires, de façon à optimiser les besoins de raccordement à venir. On doit se projeter, et préparer 2025 dès aujourd’hui. » Au rythme où évoluent les choses, avec notamment 21% de part de marché pour les véhicules rechargeables en France au premier semestre, mieux vaut voir loin en effet.