Alpina B8 (2021) : à partir de 164 150 €

Vous connaissez probablement déjà Alpina, ce constructeur allemand qui dispose d'un accord avec BMW pour retravailler les derniers modèles bavarois dans un écrin élégant et souvent relativement sobre. Alpina fait un gros travail sur l'intérieur, mais aussi sur l'extérieur avec les fameuses jantes "Ronal", de discrètes inscriptions Alpina et des boucliers spécifiques.

Sur cette B8, la recette est donc inchangée. Alpina y est allé par petites touches dans tous les domaines. Alpina est parti de la 850i pour atteindre en partie les performances d'une M8, avec un V8 4.4 poussé à 620 ch. La transmission ZF a été modifiée par Alpina pour être en accord avec la hausse des performances, puisque le 0 à 100 est abattu en moins de 4 secondes.

A l'intérieur, la sellerie ventilée est en cuir, tout comme le volant. Le levier de vitesse est lui en cristal. Si la M8 fait dans le sport, ici, l'ambiance est plus luxueuse.

En Allemagne, la B8 est vendue à un tarif à peu près similaire à celui d'une M8. Mais en Allemagne, les équipements de série sont bien moins nombreux qu'en France, où la M8 débute à 170 000 €. Chez nous, l'Alpina B8 devient ainsi une meilleure affaire que la M8, puisqu'elle débute à 164 150 € ! Certes moins ferme et véloce qu'une M8, mais plus élégante et plus "discrète" dans le style.