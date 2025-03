Après la citadine A290, le second modèle électrique d’Alpine commence à livrer quelques-uns de ses secrets en attendant sa présentation officielle prévue pour le 27 mai prochain. On savait déjà qu’il utiliserait la même plateforme que les Renault Mégane E-Tech Electric, Scénic E-Tech Electric et autres Nissan Ariya dans une version totalement retravaillée par les metteurs au point d’Alpine.

L’information intéressante donnée par Alpine aujourd’hui, c’est celle des dimensions de la voiture : longueur, 4 615 mm, hauteur 1 532 mm, largeur 1 885 mm. Même s’il est 15 centimètres plus long qu’un Scénic E-Tech, il restera ainsi plus compact que les quelques SUV électriques ultra-sportifs sportifs du marché actuel (Tesla Model Y Performance, Hyundai Ioniq 5 N, Porsche Macan Electric…) et s’approche plutôt d’un Volkswagen ID.4 GTX (4,58 mètres) et de ses cousins.

Cet Alpine A390 ne devrait pas être aussi puissant et exclusif que le Porsche Macan et les autres modèles du segment supérieur, mais le constructeur de Dieppe promet une efficacité dynamique redoutable grâce à son groupe motopropulseur à trois moteurs : « La Laponie est le terrain de jeu parfait pour éprouver les technologies qui équipent l’A390 comme le système de motorisation à 3 moteurs électriques, mais aussi les 5 modes de conduite de l’A390, y compris le nouveau « Track Mode », ou encore l’Alpine Active Torque Vectoring ». Les accélérations seraient « équivalentes à celle de l’A110 R », sachant que cette dernière revendique un 0 à 100 km/h en 3,9 secondes dans sa meilleure configuration.

Le SUV sportif au bon format et au bon prix ?

Les images du prototype camouflé testé en Laponie illustrent en tout cas la forte ressemblance de ce modèle définitif avec le concept-car dévoilé l’année dernière au Mondial de l’automobile de Paris 2024. Il ressemble un peu à une berline surélevée et semble posséder la même signature lumineuse avant.

A condition que le plaisir de pilotage soit au rendez-vous et que le prix reste raisonnable, cet Alpine A390 peut vraiment surclasser les modèles sportifs compacts, tous décevants à piloter et/ou assez chers (Volkswagen ID.4 GTX, Skoda Enyaq RS, Cupra Tavascan…). Sachant que ce dernier s’affiche par exemple à 64 930€ dans sa configuration de pointe à 340 chevaux, l’A390 aura un joli coup à jouer s’il parvient à rester sous les 70 000€ en version haut de gamme. A l’opposé, le Macan Electric débute à 86 439€. Il y a sans doute potentiellement un marché pour des modèles électriques sportifs compacts valorisants à conduire, intéressants à piloter et pas totalement élitistes sur le plan tarifaire. En théorie, donc, l’A390 pourrait réussir là où l’A290 n’a pas convaincu tout le monde pour le moment…