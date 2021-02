Amendes CO2 : Tesla-Honda-FCA et Ford-Volvo sont concernés

L'organisation ICCT (International Council on Clean Transportation) vient de publier des données intéressantes sur les bilans CO2 de chaque groupe automobile en 2020. Pour rappel, chacun d'entre eux avait un objectif personnel à respecter en fonction des immatriculations, des gammes de véhicules et d'autres paramètres.

Si BMW et PSA ont été bons élèves, ce n'est pas le cas de Volkswagen Group. Ça, nous le savions déjà. Mais le problème, c'est que ce n'est pas non plus le cas du "pool" FCA/Honda/Tesa et Ford/Volvo. Pour rappel, un "pool" est en fait une association de plusieurs constructeurs pour joindre leurs forces et avoir des objectifs plus facilement atteignables. Très pratique pour des marques comme Tesla, qui ont du crédit CO2 à revendre (puisqu'elles ne vendent que des électriques), et pour un Fiat Chrysler qui a besoin d'acheter des crédits et de partager la valeur avantageuse d'un Tesla afin d'obtenir une moyenne plus faible.

Selon l'ICCT, le montant des amendes pour ces pools pourrait atteindre les 500 millions d'euros, même si la valeur n'a pas encore été confirmée par Bruxelles, joint par nos confrères d'Auto-infos.

Si les valeurs n'ont pas été respectées en 2020 pour ces groupes et pools, la tâche s'annonce encore plus ardue en 2021 avec des objectifs plus sévères, alors que Fiat Chrysler, Ford ou Honda ont très peu de pures électriques à proposer.