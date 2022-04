Après deux incendies, la RATP retire 149 bus électriques de la circulation

Après un premier incendie le 4 avril à proximité de la Maubert, dans le 5ème arrondissement de Paris, un nouveau bus électrique de la RATP a pris feu ce vendredi 29 avril dans le 13ème arrondissement, sur la ligne 71 du réseau, au niveau de l’arrêt Bibliothèque François Mitterrand.

Un second incident qui, s’il n’a pas fait de victime, le conducteur parvenant à évacuer l’ensemble des passagers, à l’instar de l’incendie survenu en début de mois, a néanmoins poussé la RTAP à retirer provisoirement de la circulation 149 bus électriques sur les 500 véhicules électriques de sa flotte.

Une enquête est en cours pour déterminer la cause de ces incendies, survenus sur « une même série Bluebus 5SE de la marque Bolloré » indique la RATP. La régie annonce par ailleurs avoir demandé « une expertise complète au constructeur afin de donner les explications sur les causes de ces incidents et proposer un plan d’action pour permettre une remise en exploitation de ces bus en toute sécurité »

Selon la RATP, ce retrait de 149 bus électriques pourrait entraîner des perturbations sur quelques lignes de bus. « Pour limiter ces perturbations, des bus vont être redispatchés entre les différents centres bus », précise également la Régie autonome des transports parisiens.