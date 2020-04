Après la crise, le véhicule d'occasion plutôt que le neuf ?

En réponse à

A chaque crise les ventes d'occasion progressent, et à chaque période plus prospère ce sont les ventes de neuves qui progressent le plus. Etonnant non ?

Dans le même genre : multipliez tous les salaires par 2 et les ventes de voitures neuves vont progresser (de moto, de bateau de tous les trucs de loisir ça marche aussi...)

Ca y est je suis devin :ptèdr: :ptèdr::ptèdr:

A part ça perso en tant qu'indépendant la période actuelle si elle dure jusque mi-mai, annule de fait les vacances d'été et probablement tout ce dont je pourrais me passer jusqu'à la fin de l'année. Pas dramatique en soit, mais évidemment je ne ferais pas partie de ceux qui seront capables de relancer la consommation en 2020. Par contre mon voisin qui est salarié touche 85% de son salaire, et économise les 300 € mensuels de carburant/ péage pour aller taffer, au final il est gagnant. Il pourra donc recommencer à consommer et donc tôt ou tard aura besoin (lui ou un autre) de mes services. Faut juste que je sois capable financièrement d'attendre assez longtemps... Mais encore une fois, mon cas n'est pas si grave.