Assurance auto : avec une Tesla, les prix s'envolent

Selon une étude du comparateur en ligne Assurland.com, dévoilée ce jour, les Français ont déboursé en 2020 611 € en moyenne pour leur assurance automobile. Assurland s'est basé sur plus de 400 000 comparaisons faites sur son site l'année dernière, avec des conducteurs âgés de 18 ans et plus.

Plus de 1 000 € pour les jeunes

Sans surprise, l'âge est justement un facteur très important des écarts de prix. Considérés comme plus à risque du fait de leur manque d'expérience, les 18/25 ans ont une prime de 1 021 €, soit 67 % de plus que la moyenne ! Dès la tranche 26/35 ans, le tarif moyen tombe à 648 €. Puis cela descend jusqu'à 66/75 ans, avec une prime de seulement 400 €, favorisée par les bonus élevés. C'est aussi la tranche considérée comme la plus expérimentée et la plus prudente.

Corse, région la plus chère

Les prix varient également en fonction de votre région. Les assureurs prennent en compte la zone de circulation de l’assuré, avec ses statistiques associées : trafic, taux accidentalité, vols… Le lieu de stationnement est aussi un élément pris en considération. Olivier Moustacakis, cofondateur d’Assurland.com, explique : "Certaines villes ont peu de garages disponibles ou financièrement accessibles. Les voitures stationnent donc sur la voie publique, ce qui augmente le risque de vandalisme et a un impact sur le prix de l’assurance".

Mieux vaut être en Bretagne qu'en Corse. Les habitants de l'île de Beauté ont une assurance moyenne de 732 €. C'est plus que l'Île-de-France (690 €) et PACA (664 €). Pour les Bretons, ce ne sera que 508 €. C'est aussi moins cher en Nouvelle Aquitaine et dans les Pays de la Loire, avec 537 et 541 €.

Le tous risques choisi une fois sur deux

La formule "tous risques" est largement plébiscitée. Elle a été choisie par 54 % des personnes passées par le site. Forcément, c'est avec elle que la prime est la plus élevée, avec une moyenne de 643 €. 18 % ont opté pour le minimum légal, la responsabilité civile seule, avec prix moyen de 569 €. Pour Olivier Moustacakis, si le tous risques rassure les conducteurs, "ce n’est pas toujours le meilleur choix à faire, surtout si vous êtes un bon conducteur et que votre véhicule a plus de 8 ou 9 ans". Il conseille d'opter "pour une formule intermédiaire avec une option bris de glace et vol/incendie, et souscrire à la garantie du conducteur qui offre une protection en cas de dommages corporels pour le conducteur".

Tesla devant Porsche

Dernier aspect qui joue sur les prix, et non des moindres, la marque. Sans surprise, plus le modèle est cher, plus l'assurance est élevée. La plupart des marques situées au-dessus du prix moyen sont des labels haut de gamme. Et le record n'est pas détenu par Porsche avec ses 929 € ! L'allemand est dépassé par Tesla, qui est carrément au-dessus de la barre des 1 000 €, avec 1 032 €. Les modèles de la marque sont onéreux, rares et suscitent les convoitises.

Land Rover, Jaguar, Audi et BMW sont situés entre 700 et 750 €. Volkswagen est le généraliste le plus cher, à 655 €. Peugeot est à la moyenne (607 €), avec des prix un peu plus élèves que Renault (592 €). La popularité du 3008 auprès des vendeurs doit l'expliquer. À l'autre bout, on a sans surprise le spécialiste du low cost. Dacia peut même mettre en avant ce bel atout, puisque la prime moyenne est de seulement 451 € ! Mitsubishi est aussi sous les 500 € (498 €).