Comme Bentley ou Rolls-Royce, Aston Martin planche actuellement sur son électrification future. Mais avant cela, le constructeur de Gaydon peaufine ses moteurs thermiques. Il y a quelques mois, la marque anglaise dévoilait le DBX 707, un SUV dont le V8 bi-turbo est poussé comme son nom l’indique à 707 chevaux.

Aston Martin va présenter une GT extrême

Dans quelques jours, Aston Martin lèvera aussi le voile sur une version extrême de la DBS Superleggera, sa GT 2+2 disposant actuellement d’un V12 bi-turbo de 5,2 litres développant 725 chevaux et 900 Nm de couple. Pour l’instant, il faut se contenter de ce « teaser » officiel montrant la malle de coffre de la voiture, mais il y a déjà des chiffres intéressants à se mettre sous la dent : le nom précise que la puissance maximale du V12 sera portée à 770 chevaux, ce qui en fera l’Aston Martin de série la plus puissante de tous les temps (si l’on met de côté les supercars Valkyrie et Valhalla toujours pas finies).

Seulement 499 exemplaires

Aston Martin précise que cette future DBS 770 Ultimate se limitera à 499 exemplaires et qu’elle bénéficiera d’un mise au point adaptée et plus que jamais tournée vers le dynamisme. Sa présentation officielle interviendra « au début de l’année 2023 ».