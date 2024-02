Attention, la Dacia Spring restylée (2024) s'avance

Après des années faciles où la Dacia Spring représentait de très loin la voiture électrique la moins chère du marché, la petite roumaine à zéro émissions poursuit actuellement une carrière un peu plus compliquée depuis la disparition du bonus écologique français pour les autos fabriquées en Chine comme elle. Affichée à 18 400€ en prix de base, elle se retrouve en concurrence avec la nouvelle Citroën ë-C3 proposée à 19 300€ bonus déduit. Sachant que cette dernière se montre à la fois plus spacieuse et bien meilleure sur le plan technique, il n’y a plus match.

Mais la Spring va prochainement passer à une mouture nettement améliorée pour garder l’intérêt des clients. C’est cette mouture restylée qui se montre dans un nouveau teaser officiel publié par la marque sur Twitter (X), ne dévoilant hélas que la silhouette cachée dans l’obscurité pour le moment.

Enfin des prestations dynamiques dignes ?

Plus que quelques jours donc avant de découvrir les changements de cette Dacia Spring restylée, qu’on espère améliorée notamment sur le plan de la motorisation et des qualités dynamiques. Avec ses modestes pneus d’origine chinoise et son châssis à la mise au point basique, la Spring actuelle n’a rien d’une citadine polyvalente.