Il y a près de six ans, Nissan lançait sa division Nismo au Moyen-Orient. Mais plutôt que de choisir un modèle emblématique (Z, GT-R...), la marque japonaise a tenté de viser juste en choisissant le Patrol Nismo, son V8 5.6 de 430 ch, ses jantes 22 pouces et ses suspensions spécifiques.

Six ans plus tard, la popularité des gros 4x4 japonais (Nissan Patrol, Toyota Land Cruiser) ne se dément pas. A tel point que Nissan persiste et signe en annonçant un nouveau Patrol Nismo.

Au Moyen-Orient, le Patrol Nismo se refait une santé chez Nissan

Nissan a choisi un slogan qui ne passerait probablement pas dans nos contrées : "Nissan Moyen-Orient acceuille un nouveau dominant". Le 31 mars prochain, le voile sera levé sur ce monstre qui est en fait un gros restylage autant esthétique que mécanique. Le V8 5.6 restera ainsi sous le capot dans des pays où la protection du climat et le prix du carburant ne sont pas franchement des préoccupations.

En Europe, Nissan se concentrera dans le futur non pas sur des 4x4, mais sur ses SUV pour majorer la rentabilité et limiter les pertes. Le retour d'un Patrol n'est clairement pas à l'ordre du jour, sauf si, un jour, le baroudeur décide de se convertir à l'électrique.