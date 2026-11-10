Audi abandonne temporairement la catégorie des limousines haut de gamme et ne sait pas comment y revenir

Elles attirent de moins en moins de clients à l’heures du « tout SUV », mais ces autos restent incontournables pour les professionnels du transport de luxe et ceux qui recherchent le plus grand confort possible dans une voiture.

La catégorie des limousines grand format, dominée historiquement par la Mercedes Classe S, concentre traditionnellement l’élite des voitures de luxe en matière de technologie. Comme BMW avec sa Série 7, Audi s’y trouvait depuis 1994 avec son A8, qui cherche depuis quatre générations de modèles à piquer le plus de parts de marché possibles à l’indéboulonnable référence de la marque à l’étoile.

Cette fois, c’est la fin

Après avoir connu un petit sursis et un allongement de sa carrière, l’Audi A8 de quatrième génération vient d’en finir avec sa production à l’usine. Pour être remplacée par une toute nouvelle mouture ? Justement, non : si les Mercedes Classe S et BMW Série 7 sont toujours au catalogue, Audi n’a pas conçu de remplaçante de sa limousine. Sur ce marché où les chiffres de ventes de l’A8 restaient très loin de ceux de la Classe S, la marque aux anneaux n’a pas placé ce projet parmi les priorités et hésitait depuis le début de la décennie sur la direction à lui donner.

Les communicants du constructeur précisent tout de même qu’une décision a été prise en interne au sujet de la remplaçante de cette A8 de quatrième génération, qui était apparue en 2018. Elle doit arriver d’ici la fin de la décennie et pour l’instant, on ignore si elle conservera les proportions d’une limousine « classique ». En attendant, c’est donc l’énorme SUV Q9 qui représentera Audi sur le terrain des véhicules les plus haut de gamme (face aux Mercedes GLS et autres BMW X7).