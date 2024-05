La famille royale anglaise renouvelle son contrat avec Audi

Ne vous méprenez pas : la famille royale outre-Manche ne se déplace pas avec des voitures anglaises lorsqu'il s'agit de se mouvoir dans l'espace public. Le Roi Charles III et ses proches emploient en effet une auto d'un tout autre pays puisqu'il s'agit d'une grande berline Audi A8 lourdement blindée.

Le véhicule en question passe avant livraison dans les ateliers Audi Warrant. Ce service du constructeur d'Ingolstadt permet aux clients les plus spéciaux d'opter pour un blindage à la carte du plancher au toit en passant par les surfaces vitrées et les éléments de carrosserie. Nul doute que la note d'une telle transformation nécessite un budget solide. L'Audi A8L (L pour version longue) gravite sans option dans la sphère des 120 000 euros avec à son bord une mécanique TFSIe de 462 chevaux et une boîte huit rapports.

Des goûts différents de la Reine Elizaneth II

Rouler en allemande n'est pourtant pas le choix par défaut pour un poste aussi statutaire au Royaume-Uni. La mère de Charles III se montrait au cours de son règne à bord de plusieurs Land Rover. Même si le 4x4 Range Rover répondait le plus régulièrement à ses besoins, la Reine avait aussi dans son garage une Bentley Mulsanne totalement modifiée. Une auto qui fait il est vrai également partie du groupe Volkswagen détenant Audi. Le renouvellement du partenariat s'étend sur les 36 prochains mois.