Audi pourrait créer son propre réseau de bornes de recharge

Le magazine allemand Der Spiegel lâche une mini bombe qui n'est pour l'heure pas confirmée : dans le cadre du fameux projet "Artemis" chez Audi, qui accouchera notamment d'un véhicule dit "révolutionnaire" en 2024, le constructeur allemand préparerait également son propre réseau de bornes de recharge ultra rapides, réservées exclusivement aux clients Audi et, plus tard, aux propriétaires de Porsche électriques et hybrides rechargeables. Une sorte de "Superchargers" (ces fameuses bornes de recharge réservées aux Tesla), façon Audi.

Selon les informations de nos confrères allemands, le projet n'aura pour l'instant pas été étendu à d'autres marques. En clair : les électriques Seat ou Volkswagen ne pourraient théoriquement pas se brancher ! Il faut toutefois rappeler que le groupe Volkswagen fait partie du consortium derrière le réseau de bornes rapides Ionity.

Mais pour Audi, comme d'autres constructeurs premium, il n'est pas forcément acceptable qu'un client d'un modèle à 80 000 € ait à attendre à une borne. Le service doit être à la hauteur du produit : ainsi, ce réseau permettrait aux clients de réserver une borne à l'avance, histoire de ne pas patienter.