Audi s'intéresse toujours aux petites voitures

Lancée en 2010 dans sa première génération et renouvelée en 2018, l'Audi A1 a permis à la marque aux anneaux de grappiller de précieuses parts de marché en Europe depuis une grosse décennie. Mais alors que ces modèles citadins s'exportent toujours très peu en dehors du Vieux Continent, on apprenait récemment qu'Audi ne prévoyait pas de remplacer la mouture actuelle après sa fin de carrière, elle qui doit encore rester au catalogue deux ou trois ans au minimum (et passer par la case restylage).

Audi ne compte pas pour autant abandonner le segment des citadines, comme vient de le rappeler le directeur du département recherches & développement au sein du constructeur allemand Oliver Hoffmann à nos confrères anglais de Top Gear : « nous avons un interêt fort pour les petites voitures de ville. On essaie de penser en dehors de la norme pour ce genre de modèle et on estime qu'il y aura une grosse demande pour les citadines dans le monde futur des voitures électriques ». On sait de toute façon que Volkswagen et Skoda préparent une citadine électrique. Audi reprendra probablement à son compte leur base technique.

Une gamme 100% électrique

Oliver Hoffmann en profite pour rappeler que d'ici 2027, tous les principaux modèles de la gamme d'Audi seront 100% électriques. De l'A3 jusqu'à l'A8 en passant par les A4, A8, versions break et autres SUV, toutes ces voitures auront au moins une version dépourvue de moteur thermique.