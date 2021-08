Audi Skysphere, premier concept du futur

Le concours d'élégance de Pebble Beach est désormais devenu un rendez-vous incontournable pour certains constructeurs qui ne misent plus nécessairement sur les salons traditionnels pour les vraies nouveautés. Au delà d'une occasion pour présenter des autos exclusives, élitistes et parfois tout droit sorties de musées, c'est aussi un évènement qui permet aux marques de présenter des autos à venir.

C'est notamment le cas pour Audi, qui saisit l'opportunité de ce concours d'élégance pour dévoiler le premier des trois concepts annonçant des électriques à venir. Il s'agit du Skysphere, un grand découvrable précédant les Grand Sphere et Urban Sphere. Audi ne s'est pas contenté de produire un concept limité à un seul segment, puisque ce cabriolet remplit aussi bien le rôle d'auto "grand tourisme" pour flâner, que celui de sportive. Comment ? Grâce à... un empattement variable, qui fait passer la Sky Sphere de 4,94 à 5,19 mètres selon le mode de conduite choisi grâce à un système de châssis modulable et de panneaux de carrosseries mobiles.

En "sport", c'est la longueur la plus courte qui est retenue, et en mode "Grand Tourisme", c'est la plus longue. Lorsque la Sky Sphere est dans sa version longue, le poste de conduite (volant et pédales) se "cache" pour libérer de l'espace grâce à la conduite autonome. Et en mode sport, les quatre roues directrices permettent selon Audi d'améliorer l'agilité d'une auto qui semble toutefois trop massive et lourde pour prétendre à vouloir en découdre sur les routes sinueuses et circuits les plus exigeants.

Audi annonce 1800 kg pour la Sky Sphere, qui ne comporte qu'un seul moteur électrique, placé sur le train arrière. Celui-ci développe tout de même la bagatelle de 632 ch et 750 Nm de couple, et permet au concept de passer théoriquement les 100 km/h en moins de 4 secondes. La batterie, positionnée derrière l'habitacle, affiche 80 kWH de capacité.

A l'intérieur, la Sky Sphere embarque deux immenses écrans tactiles (plus de 1,40 mètre de large) pour afficher, notamment, du streaming en mode " Grand Tourisme" et du contenu Internet. La calandre "single frame", signature des Audi depuis déjà quelques années, est ici redessinée avec l'intégration d'éclairage LED changeant en fonction du mode de conduite.

Esthétiquement, Audi annonce s'être fortement inspiré de la Horch 853 (une marque Horch suspectée d'être ressuscitée par Audi, pour rivaliser avec Maybach), une auto luxueuse du passé de la marque qui a remporté le concours d'élégance de 2009. La Sky Sphere a par ailleurs été dessinée en Californie par le studio de design de Malibu, dirigé par le Français Gael Buzyn. Les équipes de designers ont collaboré à distance avec l'Allemagne grâce à la réalité virtuelle, permettant aux deux bureaux de design de valider les étapes de conception sans avoir à déplacer des maquettes d'argile.