Audi trouve une seconde vie aux batteries des e-tron

Vous ne le saviez peut-être pas, mais Audi était partenaire du sommet de Davos, et à cette occasion, la marque allemande avait fourni une flotte de modèles électriques e-tron aux diplomates et personnes présentes au forum. Et pour recharger ces autos dans une petite ville suisse en montagne, Audi a trouvé une solution qui n'est pas inconnue pour d'autres constructeurs : les modules de batteries mobiles.

En l'occurrence, il s'agit d'une remorque entière composée de 4500 cellules provenant de batteries usées de modèles e-tron. Au total, chaque module, qui s'ouvre avec des panneaux latéraux, concentre 1,2 MW de puissance et 1000 kWh de capacité, avec 20 points de charge et des possibilités de charger rapidement en 15 minutes sur une batterie classique à 80 %.

Développé avec l'entreprise suisse ABB, ce système est évidemment une "niche" dans un réseau européen encore faiblement couvert en bornes de recharge ultra rapides, mais c'est une bonne piste d'étude pour les constructeurs lorsque les milliers de batteries des premiers modèles e-tron se retrouveront en SAV pour une seconde vie.