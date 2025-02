Audi veut devenir une marque plus chère et luxueuse

Audi fait partie des références internationales du marché automobile premium, au même titre que Mercedes-Benz et BMW. Éternelle troisième derrière BMW et Mercedes en termes de volumes de vente, elle a subi un repli de ses ventes mondiales en 2024 avec une chute de 11,8% sans doute favorisée par des produits stratégiques en plein renouvellement (l’A4 remplacée par l’A5, le Q5 qui a fait peau neuve et la vieillissante A6 thermique remplacée par la nouvelle A6 e-tron électrique et une toute nouvelle génération thermique).

Mais justement, le constructeur du groupe Volkswagen semble désormais moins intéressé par la course aux volumes que par d’autres critères. Comme l’explique le directeur de la marque au Royaume-Uni Jose Miguel Aparicio aux journalistes d’Auto Express, Audi veut se focaliser sur les modèles haut de gamme quitte à augmenter ses tarifs. « On veut gagner en prestige, en désirabilité et en image de marque. On est plus intéressé par la qualité de l’offre que dans la quantité », affirme-t-il.

Plus près de Porsche et de Bentley ?

Rappelons qu’Audi ne remplacera pas ses A1 et Q2 actuellement en fin de carrière, le segment des petites autos n’ayant plus vraiment le vent en poupe chez les marques premium en dehors de Mini.

La seule limite à cette stratégie de montée en gamme d’Audi tient à son périmètre au sein du groupe Volkswagen, qui comprend aussi Porsche sur le marché du luxe et Bentley sur le terrain de l’ultra-luxe. L’écart entre certains de ses modèles et ceux de Porsche n’est d’ailleurs pas énorme actuellement : le Q6 e-tron démarre par exemple à 76 270€ contre 82 959€ pour le Porsche Cayenne Electric reprenant les mêmes éléments techniques. Avec certes un meilleur équipement de série dans le cas de l’Audi.