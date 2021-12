Autoroutes : bientôt la fin des barrières de péage entre Paris et la Normandie

De Paris à la Normandie, et inversement, les conducteurs n'auront bientôt plus à s'arrêter au péage. La Sanef, la société qui gère les A13 et A14, n'a toutefois pas décidé de faire un immense cadeau aux automobilistes à l'approche de Noël. Elle a annoncé le déploiement d'un système de péage sans barrière.

Les barrières que l'on connaît vont être remplacées par des portiques qui enjamberont toute la chaussée. Grâce à eux, on peut continuer de rouler à 130 km/h. Cela représentera ici210 km sans s'arrêter, ce qui doit éliminer une partie des bouchons sur un axe très fréquenté. C'est aussi un atout environnemental, car cela gomme plusieurs phases de freinage et d'accélération, très énergivores.

Sur ces portiques, il y aura des capteurs pour reconnaître les véhicules et leur catégorie. Des antennes détectent le badge télépéage des clients abonnés. Pour les autres, des caméras immortalisent les plaques d'immatriculation. Pour régler, les clients enregistreront leur plaque sur le site ou l'application de Sanef. Ils pourront aussi le faire via des bornes physiques au niveau des accès de l'autoroute.

Les premiers portiques seront en service en juin 2024, la mise en service sur l'ensemble du réseau sera prête fin 2024. Mais les travaux vont ensuite continuer jusqu'à la fin 2027, notamment pour détruire l'ensemble des barrières. 28 hectares actuellement bétonnés seront rendus à la nature.

120 millions d'euros seront nécessaires pour mettre en place ces portiques. Pour le financement, la Sanef compte augmenter les prix des péages de 0,22 % par an pendant trois ans dès le 1er février 2022.

La Sanef teste déjà un système de péage sans barrière sur une sortie de l'A4. En 2022, la nouvelle A79 dans l'Allier aura aussi un système similaire.