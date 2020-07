Autoroutes en Allemagne : le président de la Bavière n'est pas contre une limitation de vitesse

Cela fait plus d'un an que ce débat est lancé au parlement allemand : doit-on mettre en place des limitations sur les portions d'autoroute où la vitesse est libre ? Si les Verts et certains experts des transports demandent que la fin des autoroutes allemandes sans limitation soit enfin actée, les discussions n'avancent pas. Malgré des milliers de signatures, le projet est au point mort et les principaux partis politiques allemands font barrage. A commencer par le "petit frère" du parti de la chancelière, le CSU, qui officie en Bavière.

Markus Söder, membre du CSU et ministre-président de la Bavière, vient d'annoncer à la télévision allemande qu'il n'était pas un "adversaire idéologique à une limitation de vitesse sur les autoroutes allemandes", mais qu'il n'était pas non plus un "partisan comme les Verts". Il estime que "la limitation de vitesse peut aider dans de nombreux endroits".

Etonnantes affirmations alors que son propre parti est strictement opposé aux limitations, et que le ministre allemand des Transports, qui est un proche du CSU, est lui aussi contre ce changement dans la législation. Il n'empêche, le débat s'est invité sur fond d'écologie : dans une ère où il faut réduire l'impact carbone des pays dans tous les domaines, les vitesses libres sont dans le viseur. Selon une étude, la réduction de la vitesse en Allemagne permettrait de gagner 2 à 3 millions de tonnes de CO2 par an.