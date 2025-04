Avec F1: l'Académie, le sport auto féminin passe à la télé

La course auto au féminin est à la mode. Et si c'est très loin d’être le cas dans les paddocks, ça l’est du moins au cinéma et à la télé. En témoigne la récente sortie sur grand écran de l’oubliable Rapide, qui évoque le parcours semé d’obstacles d’une jeune pilote qui galère vers les sommets de la F1. En témoigne aussi cette F1 Académie qui débarque sur Netflix dans quelques semaines.

L’idée de la plateforme américaine est simple : elle souhaite voguer sur les succès de Drive to survive, curieusement rebaptisé Pilotes de leur destin chez nous, et qui, depuis plusieurs saisons, raconte l’épopée de la Formule 1. Une discipline qui avait largement perdu de son attrait et de ses spectateurs et qui, entre autres, grâce à cette série, a retrouvé une nouvelle vie.

Lewis Hamilton vs Marta Garcia

Alors, Netflix récidive et pour continuer à exploiter le filon, diffuse F1, l’Académie en sept épisodes, pour le moment. Ces derniers seront diffusés à partir du 28 mai prochain. Le concept est similaire, sauf qu’à la place de Lewis Hamilton, Max Verstappen et leurs copains, on retrouvera Marta Garcia, Doriane Pin et leurs copines, toutes pilotes de cette formule.

Car la F1 Academy est avant tout destinée à promouvoir les femmes pilotes et à les amener , si possible, aux portes de la F1, un pari loin d’être gagné. Pourtant, la Formula One Group qui organise la discipline reine, fait des efforts, avec un financement plutôt futé, puisque ce sont les écuries des garçons qui financent les filles à hauteur de 150 000 euros par voiture.

Moins de succès que les garçons ?

Mais si Drive to survive est produit, à très grands frais par la société anglaise Box to box, qui a également produit Senna, elle ne s’est pas spécialement battue pour produire F1 : l’Académie. C’est finalement la comédienne Reese Witherspoon (La revanche d’une blonde) qui s’y colle, avec sa société Hello Sunshine. Box to box aurait-il peur d’un succès moindre que celui que récolte sa série phare ?