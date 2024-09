"Avec l'E85, vous pouvez économiser jusqu'à 1000 € par an"

Environ 40% des stations distribuent aujourd'hui du superéthanol E85. (crédit PHOTOPQR/L'ALSACE/MAXPPP)

Il existe deux principaux fournisseurs de boîtier d’adaptation à l’éthanol sur le marché français : FlexFuel Energy Development et Biomotors. Quel que soit votre choix, malgré une consommation un peu plus élevée (+1,5 l/100 km en moyenne) résultant du pouvoir calorifique moindre de ce carburant mêlant 65 à 85% d’éthanol d’origine agricole à du sans plomb, leur installation avantageuse, si vous êtes un gros rouleur, peut vous faire économiser jusqu’à 350 € en 2 mois.

La plupart de véhicules essence mise en circulation depuis 2003 sont compatibles à l’installation d’un boîtier d’adaptation au carburant Superétanol E85, dont le litre est facturé 0,85 € en moyenne à l'heure où nous publions cet article. Néanmoins, certaines modifications doivent être configurées lors de l’installation de ce type de boitier électronique qui, homologué, ne peut être posé que par un professionnel agréé. A partir de là des capteurs vont permettre au boîtier de détecter la quantité de bio-éthanol présente dans le carburant et vont optimiser l’injection en calculant en temps réel la quantité de carburant à diffuser en fonction du taux d’éthanol qu’il contient.

Outre le fait que ce type de boîtier vous fait économiser environ 0,80 € par litre de carburant, qu’en est-il au niveau de la législation ? Pour le savoir nous avons posé la question à Jérôme Loubert, Directeur développement Europe de la société Flexfuel.

Lors de l’installation d’un boîtier éthanol qu’en est-il de la « garantie constructeur » du véhicule ?

Il faut différencier la garantie-constructeur légale qui est une obligation européenne, la garantie commerciale qui existe chez un certain nombre de constructeurs et qui va au-delà de la garantie légale, et la garantie des pièces mécaniques liées à l’installation du boîtier.

La garantie-constructeur légale, qui est une obligation européenne, est préservée dans le cadre de l’homologation d’Etat. Néanmoins, la garantie-constructeur sur un certain nombre de pièces mécaniques liées à l’éthanol doit être reprise par le fabriquant du boîtier si, il existe une remise en cause du carburant. Par contre, la garantie « commerciale », elle, peut être remise en cause.

Dans ce cadre prend-t-on un risque en installant ce type de boîtier ?

Pas durant les deux premières années qui sont couvertes par la garantie légale. Et toutes les remises en cause de cette garantie qui ont pu être engagées par des constructeurs se sont heurtées au mur de la loi. Les boîtiers sont homologués ce qui autorise la transformation du véhicule par le biais de ce type de dispositif.

Faut-il néanmoins prévenir votre assureur de la transformation ?

Même s’il s’agit d’une transformation « non notable » qui passe par une procédure accélérée, il est impératif de prévenir votre assureur dans la mesure où il y a un changement du mode de combustion sur la carte grise, et bien évidemment modifier la carte grise.

Comment modifier la carte grise ?

Il existe une procédure spécifique simplifiée qui ne coûte que 13,76 € en moyenne. Le mieux étant de passer par le garagiste installateur s’il dispose d’un service carte grise.

Sur votre carte grise, la case relative à la carburation de la voiture est identifiée P3. Elle porte la mention ES pour « essence » qui devra être remplacée par FE pour Superéthanol-E85+essence.

Les préfectures n’acceptent que les modifications enregistrées par les garages ou les centres automobiles agréés pour que cette dernière soit homologuée pour être reconnue par votre compagnie d’assurance et les centres de contrôle technique.

En fonction des régions, si vous vendez/achetez un véhicule ainsi équipé la carte grise est soit gratuite, soit à moitié prix.

L’installation du boîtier est-elle complexe ?

Généralement on demande au client de déposer leur véhicule une demi-journée. L’installation est très rapide. Elle dure en moyenne une heure et demie à deux heures. On a juste à se connecter sur les injecteurs et mettre en place le boîtier. Tout dépend du temps d’accès aux injecteurs qui nécessitent parfois un long démontage en fonction de la conception du véhicule. Par exemple sur un moteur 1,6 l THP (Stellantis) c’est quatre à six heures de démontage/remontage.

Néanmoins, il est indispensable d’effectuer des contrôles préalables par diagnostic électronique OBD sur le véhicule avant de poser le boîtier, et de faire un essai après la pose pour s’assurer que tout fonctionne parfaitement. Il est important de vérifier qu’il n’y a pas d’éventuels problèmes sous-jacents, notamment au niveau des valeurs de l’injection, de richesse, des pressions de carburant, de rail, du fonctionnement des pompes, etc. Le diagnostic va se focaliser sur l’ensemble du circuit d’injection.

Que coûte l’installation du boîtier et combien peut-on économiser sur l’année ?

Il faut savoir que le choix de l’éthanol aujourd’hui est possible de deux façons : soit avec des véhicules compatibles de série comme les Ford, ou la conversion par boîtier homologué. L’installation d’un boîtier coûte en moyenne, selon les véhicules, 700 à 1200 €. Or, vous pouvez économiser sur un an environ 1 000 € par véhicule. Nous avons par ailleurs mis en place une solution d’étalement sur 36 mois qui permet d’avoir son boîtier éthanol à partir de 25 €/mois ce qui permet de faire des économies dès le premier plein puisque vous allez dépenser 25 € mais le plein va vous coûter 30 à 50 € moins cher que le plein habituel.