Avec la micro-hybridation, le thermique fait de la résistance

Depuis le 1er janvier, leurs ventes ont progressé de 82 %. Une envolée surprise, qui permet aux voitures micro-hybrides de finir le trimestre en tête des véhicules les plus immatriculés sur le marché des flottes. Avec 26 703 unités mises à la route, elles raflent 24 % de parts de marché devant les hybrides (23 % de pdm / 25 618 unités) et les modèles électriques 21 % (23 736 unités).

Si l'hybridation légère (une batterie 48V couplée à un alternateur assiste le moteur dans certaines opérations) permet un gain de consommation estimé entre 5 % et 10 % par rapport à un modèle thermique, elles ne permettent pas de rouler en électrique. À quoi donc attribuer cette percée aussi soudaine que fulgurante ?

Pratique et financièrement accessible

Selon Régis Masera, directeur de l’Arval Mobility Observatory, « le MHEV peut répondre aux attentes des gros rouleurs, des personnes défiantes vis-à-vis du véhicule électrique et de celles qui rencontrent des difficultés d’accès à la recharge. » La recharge demeure aujourd’hui l’un des principaux freins à l’adoption du véhicule 100 % électrique. Selon les résultats du Baromètre des flottes et de la mobilité 2025, réalisé par Ipsos pour l’Arval Mobility Observatory, plus de 8 entreprises sur 10 (86 % pour les VP et 83 % pour les VUL) mentionnent au moins une raison liée aux points de recharge. En deuxième position vient un coût d’acquisition plus élevé (32 % pour les VP et 31 % pour les VUL).

L’évolution récente de la fiscalité automobile aurait boosté les ventes de MHEV. Depuis 6 mois il était annoncé un durcissement du malus CO2. « Les acheteurs ont sans nul doute anticipé la hausse des malus et également, pour certains, l’évolution des gammes des constructeurs qui se recentrent vers les véhicules 100 % électriques sur les petits segments » souligne l’Arval mobility observatory. Conclue Régis Masera.

À l'avenir l'électrique devrait fortement progresser

Jusqu’au 28 février, le malus s'appliquait à partir de 118 g de CO 2 / km (113 g de CO 2 /km dès le 1er mars) et le seuil de plus des 1 000 € de taxation ne se déclenchait qu’à partir de 141 g de CO 2 /km (1074 €) contre 136 g de CO 2 / km ensuite. D’où cet effet d’anticipation de la part des acquéreurs. Une exception qui ne devrait pas se renouveler.

Les véhicules 100 % électriques vont fortement progresser du fait des nouvelles taxes et réglementations en vigueur conclue l’Arval mobility observatory. « Sauf si les collaborateurs, qui rencontrent des difficultés sur cette énergie, cherchent à prolonger leurs contrats ou que nous assistions à un désengagement des entreprises dans le financement en direct des flottes au profit d'une externalisation de cette dernière auprès des collaborateurs (retour aux Indemnités Kilométriques...)», conclut Régis Masera.