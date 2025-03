La Commission européenne vient d’officialiser son intention de légiférer sur le verdissement des flottes. Un secteur clé pour accélérer la transition du parc automobile européen vers l’électrique.

Selon un communiqué de la Commission, sur les 290 millions de véhicules européens en circulation, seuls six millions sont 100 % électriques. Soit à peine 2 % du parc roulant. Afin d'en accélérer le verdissement, l'Europe cible les flottes.

Les flottes, 60 % des immatriculations

Le secteur des flottes représente 60 % des immatriculations de voitures neuves européennes. Par la voix d'Apostolos Tzitzikostas, commissaire européen aux transports, la Commission souhaite utiliser la fiscalité pour accélérer l'adoption des voitures électriques en entreprises. Et de pointer, comme l'a fait la France, la modification du traitement des avantages en nature comme levier de incitatif. L’instance européenne compte par ailleurs travailler avec les États membres sur les régimes fiscaux et les incitations pour les voitures de société électriques. Et de prendre l’exemple de la Belgique où les véhicules électriques sont défiscalisés à 100 % pour les entreprises.

La Commission appelle également à stopper toutes les subventions et avantages fiscaux sur les véhicules thermiques. " Actuellement, les États membres soutiennent le marché des voitures de société à hauteur de plus de 40 milliards d'euros par an, la majeure partie de ce montant étant utilisée pour les véhicules classiques " souligne-t-elle dans un communiqué.

Pas de consensus européen

Les instances européennes souhaitent néanmoins prendre la main et instaurer un minimum de cohérence à l’échelle du Vieux continent. Pour cela la Commission " prépare une proposition législative pour la fin de l'année 2025 qui examinera toutes les options politiques pour augmenter l'adoption des véhicules à zéro émission dans les flottes d'entreprise " a-t-elle indiqué mercredi 5 mars. Sans plus de précision.

Aucune indication, ni orientation, n'ont été évoquées quant aux grandes lignes de la prochaine proposition de loi. Pour cause ! Entre les 27 les divergences sont grandes et il n’existe pas "un consensus clair sur le champ d'application et le type de mesure d'une éventuelle initiative européenne ".

Afin de dégager des centres de convergence, la Commission va lancer, avec l'ensemble de partenaires un "dialogue de haut niveau afin de discuter des mesures et des options d'action pertinentes pour les flottes d'entreprise. " Des entreprises mises en première ligne pour sortir la transition écologique européenne de l'impasse.

Des avancées insuffisantes

Un rapport de la Cour des comptes européenne de juin dernier, sur la transition vers la voiture électrique pointe l’insuffisance des avancées européennes par rapport aux ambitions du Vieux Continent.

Selon l’instance, l’Europe est très en retard dans l’électrification. Et de pointer le manque et la concentration des bornes de recharge. 70 % des points de recharge en Europe sont concentrés dans seulement 3 pays sur 27 (France, Allemagne, Pays Bas). Le second obstacle concerne la fabrication de batteries. La Cour alerte sur la " dépendance extrême " de l'Europe " aux importations de ressources en provenance de pays tiers. "

Réussir à tenir les engagements

En 2024, les immatriculations des véhicules électriques ont enregistré une baisse de 5,9 % au sein d’Union européenne. Leurs parts de marché (15,4 %) ont même reculé de 0,3 % par rapport à 2023. Sans un sursaut des pays membres, la Cour des comptes européenne affirme que les objectifs de neutralité carbone ne seront pas atteints. Et l’interdiction de vente des véhicules thermiques en 2035 pratiquement impossible.