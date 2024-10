Marché automobile, vers un nouvel ordre européen

Coupé en deux et dichotomique. Le marché automobile européen suit une trajectoire doublement contraire. Malgré la récession des ventes de voitures neuves au mois de septembre (- 6,1 %), depuis le début de l’année les immatriculations au sein de l’Europe restent quasiment à l’étale (+0,6 %) avec près de 8 millions de voitures vendues d’après les derniers chiffres de l’ACEA (Association des constructeurs européens d’automobile).

Derrière la stabilité affichée, L' Europe enregistre de fortes disparités selon les marchés en termes de volumes de ventes, mais aussi de types de motorisations écoulées. Une ligne de fracture, nord sud s'est ainsi dessinée au sein des quatre grandes puissances automobiles européennes.

Depuis le 1er janvier, la France et l’Allemagne reculent respectivement de -1,8 % et -1 %, alors que l’Espagne (+4,7 %) et l'Italie (+2,1 %) affichent une joviale croissance portée par les ventes de voitures thermiques. L’annonce d’une nouvelle Fiat Tipo diesel à moins 17 000 € ne doit rien au hasard.

Le nord apathique, le sud euphorique

Et si les ventes de voitures électriques ont connu une recrudescence en septembre (+9,8 % vs 2023) le marché est encore très loin du niveau espéré. " Les chiffres d'aujourd'hui montrent que nous sommes encore loin du marché électrique florissant dont l'Europe a besoin ", a commenté dans un communiqué Sigrid de Vries, la directrice générale de l'ACEA. Avec une Europe coupée en deux. Un nord (France, Allemagne) apathique mais plus électrique. Un sud euphorique mais très thermique. Une double peine pour la voiture à batterie.

" La part de marché des voitures électriques depuis le début de l'année est inférieure de près de 1 % à celle de l'année dernière, tandis que les volumes sont toujours inférieurs de près de 6 %", s’inquiète Sigrid de Vries. L’arrivée de nouveaux modèles électrique, plus petits et plus abordables, devrait permettre de redonner un nouveau souffle au marché de la voiture à batterie. Y compris dans le sud de l'Europe qui porte la croissance du marché automobile actuel.