Les voitures électriques dépassent 20 % des ventes en Europe

Cela se confirme, le marché automobile reprend des couleurs. D’après les derniers chiffres de l’ACEA (l’association des constructeurs européens d’automobiles), les immatriculations de voitures neuves en Europe, entre janvier et août, ont bondi de 17,9 % pour atteindre un total de 7,1 millions d’exemplaires. Si ces chiffres sont encourageants, ils restent en dessous de ceux de 2019, avant la pandémie du Covid.

La plupart des marchés ont enregistré des hausses importantes à deux chiffres pendant cette même période, comme en Espagne (+ 20,5 %), en Italie (+ 20,2 %), en France (+ 16,6 %) ou encore en Allemagne (+ 16,5 %).

Le courant passe pour la voiture électrique

Pour la première fois, les voitures électriques ont dépassé les 20 % pour le seul mois d’août contre seulement 11,6 % en août de l’année dernière. Les VE dépassent donc pour la seconde fois cette année le diesel. Les modèles hybrides séduisent également avec une part de marché de 24 %, une tendance qui suit logiquement l’offre des constructeurs, de plus en plus riche. Les modèles à essence sont toujours les plus plébiscités, mais leur part diminue de 38,7 % à 32,7 % pour le seul mois d’août 2023.

Toujours concernant le mois d’août, les immatriculations de VE ont littéralement bondi avec + 118,1 % (165 165 unités). À l’exception de Malte avec - 22,6 %, tous les marchés de l’Union européenne ont connu une croissance à deux, voire trois chiffres comme l’Allemagne avec + 170,7 %. Mais la palme revient à la Belgique avec + 224,5 % ! Dans l’ensemble, les ventes de voitures électriques ont augmenté de 62,7 %, avec près d’un million d’unités enregistrées entre janvier et août.

Quant aux modèles fonctionnant avec la technologie hybride simple, ils ont connu une croissance de 29 % le mois dernier, notamment grâce à une forte demande en Allemagne (+ 59 %), en France (+ 38,7 %) et en Espagne (+ 21,5 %). À l’opposé, l’Italie accuse une légère baisse (- 2,3 %). Au final, 1,8 million d’unités ont trouvé preneur entre janvier et août, soit l’équivalent d’un quart du marché.

Enfin, les hybrides rechargeables ne profitent pas autant de la dynamique actuelle, surtout à cause de l'Allemagne qui accuse un fort déclin avec - 41,9 %. Les Pays Bas (+ 44,7 %), la France (+ 40,5 %) et la Suède (+ 24,9 %) ont réussi à compenser. Au final, les ventes augmentent, mais seulement de 5,5 % avec 58 557 exemplaires.