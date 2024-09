Les petites voitures électriques à 20 000€ vont-elles devenir la norme ?

Tout le monde dit que les voitures électriques modernes sont trop chères et il faut bien reconnaître que la plupart des nouveautés concernent des segments assez haut de gamme, même si certaines d’entre elles restent moins chères à prestations équivalentes que des modèles thermiques (Tesla Model 3 en tête).

Mais alors que le marché automobile européen s’apprête à voir arriver de nouvelles citadines électriques coûtant plus ou moins 25 000€ (la Citroën ë-C3, la Fiat Grande Panda, la Renault 5 E-Tech Electric, la Volkswagen ID.2…), les constructeurs automobiles planchent aussi sur des modèles de gamme inférieure encore moins chers. On le sait, Renault travaille sur sa Twingo de quatrième génération dont la version de base doit coûter 20 000€ ou moins. Volkswagen développe aussi une ID.1 positionnée à ce niveau, qui devrait bénéficier de cousines techniques chez Seat et pourquoi pas Skoda. Hyundai étudie de son côté une version européenne de l’Inster, ce micro-SUV électrique au look assez fort.

Et d’après les journalistes anglais d’Autocar, Kia souhaite également proposer une micro-citadine électrique d’ici la fin de la décennie. Le constructeur se heurte actuellement à des coûts de développement trop élevés en l’état actuel de la technologie de batteries, mais il voudrait parvenir à mettre au point une remplaçante « zéro émissions » de la Picanto actuelle avant la fin de la décennie.

Mieux qu’une Dacia Spring, en théorie

Pour l’instant, la micro-citadine la moins chère du marché reste la Dacia Spring, affichée à 18 900€ en prix de base (rejointe à ce niveau par la Leapmotor T03 de Stellantis). Mais ses prestations dynamiques sont de mauvaise facture en raison de sa conception très « low-cost ». Les nouvelles petites autos électriques que doivent lancer les constructeurs dans les années à venir promettent de meilleures qualités objectives grâce à une technologie plus moderne. N’oublions pas d’ailleurs qu’aux dernières nouvelles, Citroën pourrait lancer une ë-C3 encore moins chère que le modèle actuel (affiché 23 300€) grâce à des batteries plus petites.

Certes, 20 000€ pour une micro-citadine, ça ferait malgré tout beaucoup d’argent quand on se souvient que les Peugeot 108 et autres Citroën C1 ne coûtaient que 10 000€ en prix de base il y a dix ans. Mais rappelons-nous que la Toyota Aygo X, certes mieux équipée en entrée de gamme, démarre actuellement à 18 900€ (avant remise) et qu’une Kia Picanto de 63 chevaux démarre à 15 990€ sans la climatisation. Sans oublier les aides à l’achat pour les voitures électriques, qui devraient rester au programme en France au moins l’année prochaine.