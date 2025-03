Le marché des flottes dérive encore un peu plus. En février le marché du véhicule d’entreprises s’enfonce affiche un nouveau recul de - 7,05 %, selon les données AAA Data / Arval Mobility Observatory.

Face aux incertitudes économiques et réglementaires, les entreprises hésitent à renouvellement leur parc de véhicules. Et continuent l’optimisation de leurs contrats avec la prolongation de la durée de détention de leurs actuels véhicules. Dans la tourmente, les véhicules particuliers plongent moins que les VUL.

Forte poussé des VP électriques

En repli de 5,2 % avec 40 402 immatriculations sur les canaux B2B, comprenant les loueurs longue durée, les entreprises et les administrations, le marché des voitures particulières affiche une forte poussée des modèles électriques.

En février, 7 954 VP électriques ont été mis à la route, soit une hausse de 40,5 %. Leur part de marché, bondit ainsi de 13,3 % en février 2024 à 19,69 % le mois dernier. Les hybrides progressent de 19,2 % (20 829 unités) et représentent plus de la moitié (51,6 %) des parts de marché VP s’offre la majorité des parts de marché dont 44,28 % pour les hybrides simples et 7,27 % pour les PHEV. Mais ces derniers semblent irrémédiablement sur le déclin avec – 52,6 % de leurs ventes en février.

Les motorisations thermiques sont en revanche à la baisse. L’ essence a perdu 39,8 % (19,22 % de parts de marché) et le diesel 39,5 % (8,06 de parts de marché).

Dacia s’envole, les premium plongent

Dans la grisaille ambiante Peugeot et Renault entrevoient un peu de soleil. La marque de Sochaux a livré 9 785 voitures (+23,6 %), contre 8 182 pour sa concurrente au losange (+23,9 %). Volkswagen complète le podium (3 060 unités, +8,3 %). Mini (+71,8 %) et Dacia (+ 44,1 %) flambent, DS coule (1 748 immatriculations, -44,8 %). L’ensemble des constructeurs sont dans une situation périlleuse, notamment les marques premium, BMW (-24,4 %), Mercedes (-49,5 %) ou Audi (-23,5 %). Les nouvelles règles concernant les avantages en natures vont avantager les modèles 100 électriques. À noter que dans la catégorie des voitures à batterie la Tesla Model Y vire en tête (955 unités) devant la Peugeot e-208 et le Renault Scenic E-Tech.

Les VUL dans le dur

Avec seulement 22 189 unités mises à la route (-10,25 %) en février le marché des VUL s'enfonce dans le dur. Le diesel demeure le carburant privilégié des professionnels, avec une part de marché de 73,5 %. L’électrique a progressé de +7,89 % (2 271 unités) et voit sa part de marché passer les 10 % (10,23 %). Côté constructeurs, Renault (6 500 unités, -25,5 %), Peugeot (5 311 unités, +27,6 %) et Citroën (2 651 unités, - 28,7 %) dominent le segment.

Un début d’année inquiétant

Le marché des flottes démarre mal l’année. Depuis début janvier le marché affiche un repli de 8,75 % par rapport à l’an passé, à 116 144 mises à la route de VP et de VUL. Les VP chutent de 8,09 % (73 989) et les VUL de 9,89 % (42 155 unités). Pas de quoi rassurer les constructeurs qui voient là ralentir un de leurs principaux canaux de distribution stratégiques.