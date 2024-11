Avec le Black Friday, économisez plusieurs milliers d'euros de remises

Le « vendredi noir » venant tout droit des États-Unis a débarqué en France en 2013. Depuis, il est devenu incontournable et de nombreuses branches du commerce en profitent. L’automobile n’y échappe pas, mais les constructeurs ne se bousculent pas en cette fin d’année.

Si officiellement, tous ne jouent pas le jeu. Certains distributeurs des marques BMW, Mini ou encore Audi lancent leur campagne spécifique. N’hésitez pas alors à vous renseigner auprès des distributeurs les plus proches de chez vous…

Autrement, Peugeot, Renault et Toyota sont les seuls à proposer des offres spécifiques Black Friday. Nul besoin de se précipiter dès demain chez votre concessionnaire puisque ce n’est pas le seul jour pour en profiter.

BYD

Aucune ristourne sur les modèles de la marque, simplement une borne de recharge murale offerte pour toute commande d’un modèle jusqu’au 30 novembre.

Peugeot

La marque propose des remises (sans montant précis) allant au-delà du Black Friday puisque l’opération dure jusqu’au 2 décembre. Les offres concernent uniquement les modèles en stock, à l’exception des 3008, 5008, E-408 et Traveller Expert. Il faut au préalable s’inscrire sur le site internet du constructeur.

Renault

Il ne s’agit pas d’une opération Black Friday a proprement dite, mais elle ne court que du 20 au 25 novembre. Jusqu’à 2 000 € supplémentaires sur la reprise d’un véhicule Renault et pour l’achat d’un Scénic E-Tech.

Toyota

Comme Peugeot, la marque japonaise prolonge l’opération Black Friday jusqu’au 30 novembre.

Aygo X : jusqu’à 2 000 € de remise pour toute commande avant le 30 novembre 2024.

Yaris : jusqu’à 5 000 € pour toute commande avant le 2 janvier 2025.

Yaris Cross : jusqu’à 2 500 € de remise pour toute commande avant le 2 janvier 2025.

C-HR : jusqu’à 4 500 € de remise sur C-HR Hybride et 4 000 € sur C-HR Hybride rechargeable sur Collection, Collection Première, GR Sport et GR Sport Première. Jusqu’à 4 000 € de remise sur Dynamic, Dynamic Business, Design et Design Business.

Corolla : jusqu’à 7 100 € pour toute commande avant le 2 janvier 2025.

Rav4 : jusqu’à 5 000 € de remise pour toute commande avant le 2 janvier 2025.

Camry : jusqu’à 5 500 € pour toute commande avant le 2 janvier 2025.

Aramis auto

La société de vente et de rachat propose également des remises spécifiques jusqu’au 30 novembre. Elle précise que l’écart peut atteindre 45 % entre sur ses voitures 0 km de moins de deux ans par rapport au prix catalogue en neuf.