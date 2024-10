Avec sa Lyriq, Cadillac va-t-il connaître la chanson au Mondial de Paris 2024 ?

Pour la majorité des gens, Cadillac est synonyme de gros 4x4 classiques de l'autre côté de l'Atlantique. Mais si cela fait un peu cliché, c'est l'image qui est véhiculée par la marque américaine. Absent en Europe depuis de nombreuses années, Cadillac tente une nouvelle fois de séduire les clients européens et tendance oblige, cela passe par des modèles électriques.

Premier constat, le Lyriq est un beau bébé puisqu'il mesure près de 5 m avec un poids qui avoisine les 2,8 tonnes. Disponible avec un moteur sur chaque essieu, il profite donc d'une transmission intégrale grâce à ses blocs qui développent une puissance cumulée de 530 ch. Il est alimenté par une batterie de 102 kWh, lui garantissant une autonomie de 530 km. Pour la recharge, ce Lyriq accepte des puissances en alternatif de 22 kW et jusqu'à 190 kW en courant continu.

Passé ce côté technologique, ce Lyriq ne passe pas inaperçu avec un style 100% américain, comprenez par-là un look affirmé et bien différent de la concurrence. Il profite ainsi d'une signature lumineuse verticale, mais surtout d'une partie arrière inédite avec une custode atypique, puisqu'elle est parcourue par les feux, qui sont complétés par d'autres verticaux implantés plus bas. Une sacrée visibilité de nuit.

À l'intérieur, on est frappé par la large dalle numérique mesurant 33 pouces (84 cm). Elle intègre l'instrumentation, mais également le système multimédia. La présentation est moderne et la finition de très bon niveau avec des matériaux valorisants et des détails flatteurs comme le levier de vitesses cylindriques.

Vous pouvez d'ores et déjà acheter ce Lyriq commercialisé au prix de 81 000 €.

J'aime n'aime pas

L'instant Caradisiac : le logo, un bouton qui se cache

Comme nous l'avions déjà noté sur la Cupra Leon, l'ouverture d'un coffre n'est pas si simple que cela. En voici un nouvel exemple avec ce Lyriq. Pas de bouton apparent puisqu'il est nécessaire d'appuyer sur le logo Cadillac pour accéder au coffre. Pas forcément très naturel.