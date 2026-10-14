Avec ses SUV hybrides, Chery déclare la guerre à Dacia
Au Mondial de l'Auto 2026, le géant chinois Chery, premier exportateur automobile du pays depuis plus de deux décennies, déploie son offensive pour le marché Français avec trois SUV hybrides aux tarifs ultra-compétitifs.
Un nouvel acteur fait son entrée sur le marché. Le géant Chery, premier exportateur chinois de voitures et propriétaire des marques Jaecoo et Omoda, débarque sous son propre nom avec la même ambition que ses compatriotes : bousculer la concurrence et casser encore plus les prix que ses petits camarades.
Est-ce possible ? Rien n’est moins sûr car au sein du groupe, Jaecoo symbolise l’aventure, Omoda le chic et la marque Chery, elle, incarne l’entrée de gamme, à la manière de Dacia chez Renault.
Trois SUV et peut-être une citadine
La gamme en France s’articule autour de trois SUV aux motorisations électrifiées et aux tarifs agressifs. En entrée de gamme, le Tiggo 4 CSH s’insère sur le segment des SUV urbains avec un gabarit de 4,32 mètres, un coffre de 430 litres et une motorisation Full Hybride de 224 ch pour une consommation de 5,3 L/100 km, commercialisé à partir de 23 990 €.
Au cœur de l’offre, le Tiggo 7 CSH propose un format compact de 4,50 mètres et se décline soit en hybride simple de 221 ch dès 26 990 €, soit en version hybride rechargeable (PHEV) de 275 ch affichant jusqu’à 90 km d’autonomie électrique à partir de 32 490 €.
Enfin, le haut de gamme est incarné par le Tiggo 8 CSH PHEV, un SUV familial à 7 places doté d’un coffre de 889 litres en configuration 5 places et d’une chaîne de traction hybride rechargeable de 275 ch, proposé dès 38 990 €.
Plus grande qu’une Renault 5 avec ses 4,19 mètres, la Chery Q est une citadine électrique. Elle s’approche du gabarit des compactes et fait le plein de fonctionnalités pratiques : 38 rangements intérieurs, un coffre arrière de 375 litres complété par un frunk avant de 70 litres, ainsi que la fonction V2L pour brancher ses appareils électriques. Côté performances, elle associe un moteur de 121 ch à une batterie de 41 kWh capable de se recharger de 30 à 80 % en seulement 17 minutes. L’autonomie annoncée est de 400 km en norme NEDC, et sa présence à Paris permettra à Chery d’évaluer l’accueil des conducteurs français avant de confirmer sa commercialisation.
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