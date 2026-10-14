Un nouvel acteur fait son entrée sur le marché. Le géant Chery, premier exportateur chinois de voitures et propriétaire des marques Jaecoo et Omoda, débarque sous son propre nom avec la même ambition que ses compatriotes : bousculer la concurrence et casser encore plus les prix que ses petits camarades.

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Est-ce possible ? Rien n’est moins sûr car au sein du groupe, Jaecoo symbolise l’aventure, Omoda le chic et la marque Chery, elle, incarne l’entrée de gamme, à la manière de Dacia chez Renault.

Trois SUV et peut-être une citadine

La gamme en France s’articule autour de trois SUV aux motorisations électrifiées et aux tarifs agressifs. En entrée de gamme, le Tiggo 4 CSH s’insère sur le segment des SUV urbains avec un gabarit de 4,32 mètres, un coffre de 430 litres et une motorisation Full Hybride de 224 ch pour une consommation de 5,3 L/100 km, commercialisé à partir de 23 990 €.

Au cœur de l’offre, le Tiggo 7 CSH propose un format compact de 4,50 mètres et se décline soit en hybride simple de 221 ch dès 26 990 €, soit en version hybride rechargeable (PHEV) de 275 ch affichant jusqu’à 90 km d’autonomie électrique à partir de 32 490 €.

Enfin, le haut de gamme est incarné par le Tiggo 8 CSH PHEV, un SUV familial à 7 places doté d’un coffre de 889 litres en configuration 5 places et d’une chaîne de traction hybride rechargeable de 275 ch, proposé dès 38 990 €.