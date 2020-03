Belgique : le litre de sans-plomb à moins d'un euro

Les habitants de la région d'Anvers peuvent se réjouir : la baisse des prix des carburants est conséquente, à tel point que le SP95 E10 est passé sous la barre symbolique d'un euro le litre. Plusieurs facteurs expliquent cette baisse conséquente en Belgique, comme partout en Europe : le virus et la baisse de la demande, évidemment, mais aussi l'affrontement économique entre Russie et Arabie Saoudite, qui tire la production vers le haut et maintien un niveau de surproduction par rapport à la demande mondiale.

Plusieurs stations affichent du SP95 E10 à 0,98 €/litre autour d'Anvers. Nos confrères belges soulignent toutefois le problème des pompistes, qui ont acheté le carburant au "prix fort" la semaine dernière et qui vont désormais écouler les cuves à perte. Une situation exceptionnelle qui s'explique par la chute forte et rapide du cours du baril, tombé à 26 dollars à ce jour.

Côté gazole, le prix est plus soutenu en Belgique, mais il baisse aussi : il tourne aujourd'hui entre 1,2 et 1,25 €/litre.