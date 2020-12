Belgique : permis de conduire gratuit pour les chômeurs

Pour beaucoup de personnes en situation précaire et en recherche d'emploi, le permis de conduire est bien plus un Graal que n'importe quelle autre aide sociale. Pourtant, rares sont les dispositifs de gratuité pour ce qui devient de plus en plus cher à travers toute l'Europe occidentale. S'il y a bien des systèmes de permis à 1€ par mois en France, la Belgique est allée plus loin en proposant à des chômeurs le "passeport drive".

L'offre n'est valable qu'en Wallonie. Il faut que la personne soit en recherche d'emploi, et dans un secteur en tension. Dans ce cas, l'équivalent du Pôle emploi en Belgique accorde le financement du permis de conduire à la personne sans travail.

Ce dispositif coûte à la Wallonie quelque 8 millions d'euros, mais cela pourrait avoir des effets bénéfiques avec un retour à l'emploi rapide de nombreuses personnes, dans des secteurs en demande.

Toujours au sujet du permis de conduire, il faut noter que la Belgique planche actuellement sur un système de permis à point : en effet, la Belgique fait partie des rares pays européens (Suède, Slovaquie ou encore Finlande) qui dispose toujours d'un titre sans capital de points. Ce qui pourrait changer dans un avenir proche, puisque le projet est porté par le ministre de la Justice en personne, qui en fait une "priorité".