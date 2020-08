Bentley restyle son Bentayga Speed

Le "super" SUV a récemment été restylé chez Bentley qui amène son lot de petites nouveautés. Mais il manquait un élément : le Bentayga Speed. C'est désormais chose faite avec un restylage très léger, qui se concentre sur certains éléments extérieurs, sur la mécanique et sur de minuscules évolutions à bord.

Sur le plan du design, on note des feux au dessin plus "elliptique" qui se rapproche ainsi de ce qui a été récemment fait sur la Flying Spur. Les boucliers sont spécifiques à cette version épicée qui adopte de série des jantes 22 pouces, pouvant abriter des freins en carbone-céramique (option à plusieurs milliers d'euros). A l'intérieur, la version Speed est reconnaissable avec les surpiqûres de couleur vive. Le Bentayga Speed adopte par ailleurs un nouvel écran tactile 10,9 pouces avec l'ensemble des fonctionnalités de mobilité et de connectivité.

Sous le capot, on trouve toujours le W12 6.0 suralimenté, annoncé à 635 ch et 900 Nm. La transmission automatique et les quatre roues motrices sont évidemment associées à ce bloc qui gagne une meilleure microhybridation et surtout une fonction "roue libre", s'ajoutant à la désactivation des cylindres pour gagner quelques grammes de CO2.

Bentley a décidé toutefois de ne plus proposer le Bentayga Speed en Europe, où le douze cylindres est moins attrayant que le V8. Il sera donc réservé à des marchés comme les Etats-Unis et le Moyen-Orient.