La majorité des constructeurs généralistes, mais aussi des marques de luxe ou sportives basculent à l’électrique à l’image de Ferrari avec sa Luce. Toutefois, devant le manque de clients, beaucoup de firmes ont décidé de décaler la sortie de leur modèle 100 % électrique.

Bentley fait partie d’entre elles puisque la firme basée à Crewe a repoussé son passage au tout électrique de 2030 à 2035. Un choix qui a eu des conséquences directes sur le lancement de son premier modèle 100 % électrique, puisque celui-ci a également décalé. Prévu pour 2025, il sera présenté finalement le 23 septembre prochain.

Si beaucoup de choses restent encore secrètes, on connaît déjà son nom : ce sera Torcal, qui fait référence à un paysage calcaire composé de formations rocheuses empilées, de falaises et de labyrinthes qui se trouvent en Andalousie (Espagne). Ce mot signifie aussi couple, un nom bien connu dans le monde automobile.

Le Torcal sera le deuxième SUV de la marque derrière le Bentayga. Il devrait être plus petit que celui-ci. Sur l’image communiquée par Bentley, on découvre la partie arrière avec des feux fins et une lunette de vitre arrière, qui confirme que l’on a bien affaire à un SUV, comme l’avait déjà révélé la silhouette en 2024.

On découvre ainsi des ailes arrière élargies, censées apporter du dynamisme, mais aussi des lignes de SUV coupé. La vidéo diffusée par Bentley apporte quelques enseignements sur la face avant avec, comme sur le Bentayga, une calandre très rectangulaire entourée par des projecteurs circulaires.

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Des éléments techniques repris de chez Porsche

Ce Torcal devrait être conçu à partir de la plate-forme PPE 800 volts du groupe Volkswagen, qui a notamment servi au dernier Porsche Cayenne Electric. Pour rappel, celui-ci dispose d’une batterie de 113 kWh et des puissances allant jusqu’à 1 156 ch. Reste à savoir si le futur SUV de Bentley reprendra strictement les mêmes caractéristiques que le SUV de Stuttgart. Pour le savoir, il faudra patienter jusqu’à la fin septembre.