Bien vendre son occasion après le confinement : nos astuces

Le confinement total de la population, annoncé le lundi 16 mars avec application dès le lendemain midi, a mis un coup d'arrêt brutal à de nombreuses activités. Vous qui étiez dans les starting-blocks pour vendre votre voiture d'occasion, vous avez dû opérer un freinage d'urgence direction les stands.

En effet, la vente et l'achat de voitures d'occasion sont devenus une activité de fait non autorisée, sauf cas exceptionnel. Les transactions ont baissé de plus de 90 % selon les sources. Impossibilité de se déplacer pour ce motif, impossibilité de réaliser des essais, mesures de distanciation sociale compliquées expliquent évidemment cela.

Du coup, votre projet est à l'arrêt depuis le 17 mars. Mais ce n'est pas pour autant que vous l'avez abandonné !

Avec une date annoncée de début de déconfinement au 11 mai, c'est justement le moment de se pencher à nouveau sur le cas de votre fidèle compagne de route pendant tant d'années, pour justement en changer.

Voici donc nos astuces pour bien la vendre, en cette période toujours un peu compliquée qui sera celle de l'après confinement.

S'y prendre dès maintenant

C'est notre premier conseil. Si votre projet date d'avant le confinement, il a donc déjà pris beaucoup de retard. Dans ce cas, pourquoi attendre le 11 mai pour remettre le projet en route ? C'est maintenant qu'il faut commencer à agir, pour être déjà prêt à vendre dès le lundi 11. Avec les préparatifs bouclés en amont, vous pourrez faire essayer votre auto dès le début du déconfinement, et être dans les premiers à vendre.

Il y a fort à parier que les acheteurs, eux aussi en attente depuis longtemps, se presseront au portillon. Et ils seront plus enclins à acheter si vous êtes 100 % opérationnel tout de suite, plutôt qu'une semaine plus tard.

Pensez justement, si le contrôle technique nécessaire à la vente n'est pas encore effectué, à prendre rendez-vous dès aujourd'hui. Vous serez ainsi dans les premiers à pouvoir le passer après le 11 mai, et donc à pouvoir vendre une auto avec tous les papiers en règle. Certains centres sont même toujours ouverts. Si vous êtes une personne autorisée à rouler en ce moment, vous pouvez donc vous y rendre. Pour les autres, c'est risqué, car ce n'est pas un motif de déplacement autorisé.

Liste de centres de CT ouverts pendant le confinement disponible sur l'annuaire du CNPA (Conseil national des professionnels de l'automobile) :

https://www.cnpa.fr/annuaire/

Appliquer un "protocole sanitaire" et le dire dans l'annonce

La période est spéciale, les craintes concernant le Coronavirus et le risque de le contracter très élevées. Sachez que vous pouvez, sans trop de sacrifices, y répondre, en étant proactif.

Cependant, même si on peut être tenté de le faire, nous vous déconseillons de mentionner dans le texte de l'annonce que vous n'êtes pas malade. En effet, on sait que plus de la moitié, voire 70 % des personnes sont asymptomatiques.

Il vaut mieux insister sur les mesures barrière. Vous pouvez rassurer les acheteurs potentiels en leur expliquant votre parcours prévu de vente, qu'il faudra bien sûr respecter. À ce titre, nous vous conseillons :

Mentionner que vous avez nettoyé/désinfecté l'auto .

. Accepter de faire essayer la voiture mais en respectant les mesures barrières : lavage des mains pour vous et l'acheteur avant de monter dans la voiture et l'inspecter (prévoir dans l'idéal du gel hydroalcoolique si vous ne souhaitez pas faire rentrer l'acheteur chez vous), pas de contact entre vous et l'acheteur, et distanciation maximale (par exemple et si possible, s'asseoir à l'arrière pour l'acheteur si vous conduisez, ou inversement si lui conduit).

: lavage des mains pour vous et l'acheteur avant de monter dans la voiture et l'inspecter (prévoir dans l'idéal du gel hydroalcoolique si vous ne souhaitez pas faire rentrer l'acheteur chez vous), pas de contact entre vous et l'acheteur, et distanciation maximale (par exemple et si possible, s'asseoir à l'arrière pour l'acheteur si vous conduisez, ou inversement si lui conduit). Porter un masque et/ou une visière durant le rendez-vous, et faire l'effort de le(s) fournir à l'acheteur si celui-ci n'est pas équipé (ce qui ne devrait pas être le cas, à en croire le gouvernement, mais sait-on jamais). Un investissement, certes, mais rassurant, et rapporté au prix de vente d'une voiture, c'est peu de chose.

(ce qui ne devrait pas être le cas, à en croire le gouvernement, mais sait-on jamais). Un investissement, certes, mais rassurant, et rapporté au prix de vente d'une voiture, c'est peu de chose. Si vous voulez aller encore plus loin : désinfecter les clés à nouveau juste avant l'arrivée de l'acheteur potentiel et/ou porter (et fournir) des gants pour l'essai. Présenter les papiers dans des pochettes plastiques elles aussi désinfectées. Ou prendre des photos de chacune d'elles (factures d'entretien y compris) et les envoyer de façon numérique. Du coup, pas de contact pendant l'essai, seulement le jour de la vente.

On est là dans des mesures assez extrêmes tout de même, qui paraîtront trop pour certains, mais encore pas assez pour d'autres.

Bien préparer sa voiture

Avec le confinement, et sauf à participer activement en ce moment à la vie de la Nation, on a un peu plus de temps que d'habitude à consacrer potentiellement à sa voiture. Du moins, on est plus souvent/longtemps chez soi lorsque l'on est en télétravail ou malheureusement au chômage partiel. Et quand nos chères petites têtes blondes nous laissent tranquille, on peut un peu plus facilement préparer la mariée pour qu'elle soit la plus belle possible pour la vente.

Vos armes, étant dans l'impossibilité de sortir en centre spécialisé ou en station pour le faire : une éponge douce, un seau d'eau claire, un détergent doux ou shampoing adapté aux carrosseries, un chiffon doux/microfibre, un aspirateur et sa buse fine (si vous êtes en maison ou que vous en avez la possibilité). En ayant listé cela, dans la mesure de ce que vous possédez cela s'entend (ou en prévoyant de se faire livrer), vous avez déjà compris ce qui vous attend.

Le but est de faire mieux, bien mieux que de laver votre voiture aux rouleaux, ou de l'aspirer en station-service. Avec du temps et à la maison, on peut en effet obtenir un résultat bien plus "professionnel". Par exemple, vous pouvez nettoyer tous les côtés intérieurs de portière et du hayon, au niveau de la carrosserie, en plus de la carrosserie elle-même. Cela fait très "pro" et très propre. Vous renverrez l'image d'une personne qui prend grand soin de son auto.

De même, passez le chiffon, ou mieux, une microfibre juste humide, ou si besoin avec un peu de détergent doux (autrement dit du savon quoi...) sur tous les plastiques de l'habitacle. Il n'y a en effet rien de mieux que cela pour décrasser les surfaces en profondeurs et dépoussiérer.

Même les petites taches ou auréoles sur la sellerie peuvent disparaître en frottant avec une microfibre, cette fois-ci un peu plus imbibée d'eau. Le seul risque est de faire une "tâche de propre".

Aspirez seulement à la fin, car s'occuper des plastiques peut refaire tomber des particules, c'est donc inutile d'aspirer au début. Et aller chercher toutes les saletés dans les moindres recoins. En général, les aspirateurs domestiques peuvent aspirer bien plus fort que ceux des stations. Le résultat sera donc bien meilleur.

Enfin, vérifiez et complétez si besoin tous les niveaux de la voiture. Encore une fois, lorsque tout est OK, cela envoie un signal rassurant à l'acheteur potentiel.

Bonus important : si possible, désinfecter entièrement votre auto avec un produit adapté. Vous pouvez utiliser un simple désinfectant ménager, à partir du moment où il mentionne son effet bactéricide ET virucide. Un produit en aérosol est plus facile d'utilisation. Il faut désinfecter "partout". Oui, partout, car le virus peut être transporté par des gouttelettes et se déposer partout dans la voiture, y compris sur le ciel de toit. Et il faut insister particulièrement sur les surfaces en contact avec les mains : volant, comodos, levier de vitesses, interrupteurs et boutons de planche de bord, poignées de porte intérieures et extérieures, poignées de réglage des sièges. Et n'oubliez surtout pas... les clés !

Cependant, sachez aussi que laisser son auto sans y toucher pendant plusieurs jours permet, en l'état actuel des connaissances, de proposer un objet débarrassé du virus, ce dernier ne survivant pas seul sur les surfaces plus de 3 jours (durée maximale observée sur du plastique).

Définir le bon prix

Tout dépend ici du degré "d'urgence" à vendre votre auto. Si le projet a pris beaucoup de retard à cause du confinement, vous serez peut-être dans l'obligation de vendre "très vite". Une mauvaise nouvelle, car pour vendre rapidement, il faut vendre moins cher.

Si tel est le cas, il vous faudra repérer sur les sites bien connus de vente de voitures d'occasion (La Centrale, le bon coin...) les modèles équivalents au vôtre en termes d'âge, de kilométrage, de motorisation et de niveau de finition. Repérez alors l'échelle des prix, son amplitude. Si vous êtes "très pressé", il faut vous aligner avec le vendeur le moins cher de votre zone géographique. Si vous êtes seulement "pressé", établissez un tarif dans la moyenne basse du marché.

Si vous avez du temps, mais pas trop, nous vous conseillons d'être dans la moyenne côté tarif, mais en précisant (si c'est possible) que vous avez une petite marge de négociation.

Enfin, si vous avez le temps, vous pouvez vous permettre de vous situer dans la fourchette haute, particulièrement si votre voiture est dans un état irréprochable, qu'elle possède des options intéressantes ou si des réparations ou remplacement de pièces d'usure coûteuses ont été effectués récemment.

En résumé, voici nos astuces pour bien vendre votre voiture d'occasion lors du déconfinement :