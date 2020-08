Bison Futé - Prévisions du 7 au 9 août 2020 : attention, nouveau samedi noir

Vendredi 7 août

Départs : orange en Auvergne Rhône-Alpes et le long de la Méditerranée

Retours : orange le long de la Méditerranée

Dans le sens des départs, la situation sera plus calme que vendredi dernier, qui était classé tout en rouge. Mais des trajets anticipés entraîneront des bouchons dans la Vallée du Rhône et sur l'arc méditerranéen. Ça coincera sur l'A7 entre Salon-de-Provence et Marseille et sur l'A9 entre Orange et Narbonne de 10 à 20 heures. Attention aussi à l'A10 de Tours à Bordeaux du déjeuner au dîner. Et mieux vaut quitter l'Ile-de-France avant 7 heures !

Il y a aussi ceux qui rentreront avec un peu d'avance pour éviter les énormes bouchons du samedi. Ce sera donc déjà compliqué vendredi sur les A7 et A9 dans le sens de la remontée, surtout de Narbonne à Nîmes et d'Orange à Lyon de 11 à 19 heures. Évitez l'A10 aux portes de Paris de 14 à 19 heures. Le retour en France par le tunnel du Mont-Blanc demandera de la patience, avec plus d'une heure d'attente de 15 à 19 heures.

Samedi 8 août

Départs : noir pour tout le pays

Retours : rouge pour tout le pays

On pensait le pire derrière nous, mais Bison Futé ressort le drapeau noir pour ce samedi, deuxième partie du chassé-croisé ! Mieux vaut donc l'éviter, d'autant que cette fois ce sera aussi rouge dans le sens des retours, avec une grosse vague de fin de vacances.

Du nord vers le sud, sur l'A10 mieux vaut passer la barrière de péage de Saint-Arnoult avant 6 heures. Sinon il faut attendre 14 heures. La partie Tours/Bordeaux sera très chargée de 9 à 18 heures. Les premiers bouchons se formeront dès le petit-déjeuner sur les A7 et A9 et vont perdurer au niveau d'Orange et de Narbonne jusqu'à 17 heures. Ça coincera aussi sur l'A43 de Lyon à Chambéry et sur l'A61 de Toulouse à Narbonne, de 9 à 17 heures.

Pour les retours, on prend les mêmes mais dans l'autre sens. Il faut rejoindre Paris avant 14 heures. Il y aura de nouveau une longue attente au tunnel du Mont-Blanc.

Dimanche 9 août

Départs : orange pour le Sud-Ouest et le long de la Méditerranée

Retours : orange en Auvergne Rhône-Alpes et le long de la Méditerranée

Le mieux est de rouler le dimanche, journée la plus calme. Sur les axes incontournables des vacances, il sera toutefois difficile d'échapper à des ralentissements, notamment les A7 et A9. Sur l'A7, entre Salon et Marseille, ce sera dur jusqu'à 21 heures !

Pour les retours, il faut rejoindre l'Ile-de-France avant 14 heures. Évitez aussi Bordeaux entre 11 et 18 heures. Il y aura des bouchons sur l'A7 Marseille/Lyon de 9 à 20 heures, sur l'A9 Narbonne/Orange et l'A61 Narbonne/Carcassonne de 11 à 20 heures.

> Toutes les prévisions à retrouver sur le site de Bison Futé.