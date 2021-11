Black Friday 2021 : les offres et bons plans dans l'automobile

Cette semaine, vous n'allez pas pouvoir échapper à la tornade Black Friday. Pour rappel, le vendredi noir est une opération commerciale venue des États-Unis, organisée au lendemain de Thanksgiving, une date qui marque symboliquement le coup d'envoi des achats de Noël. Ce rendez-vous marketing s'est diffusé dans le monde. Il ne cesse de prendre de l'ampleur chez nous.

Le Black Friday est célèbre pour ses grosses promotions. S'il est davantage question de réaliser de bonnes affaires pour les vêtements et l'électroménager, le milieu automobile s'est aussi converti au Black Friday, qui ne se limite plus au vendredi !

Comme nous le faisons depuis plusieurs années, voici un inventaire des offres liées au monde de la voiture, que ce soit chez les constructeurs, les centre-autos ou les services.

Du côté des constructeurs

Cette année, les constructeurs sont moins nombreux à se mettre aux couleurs du Black Friday. Assurément, cela découle de la pénurie de semi-conducteurs, qui ralentit la production automobile. Il n'y a qu'à voir comment les stocks ont fondu depuis l'été. Les marques ont moins le besoin de brader ! Il y a quand même quelques offres, plus ou moins intéressantes :

Nissan

Pendant les Nissan Days, la marque se fait généreuse, avec notamment une offre d'aide à la reprise de 3 500 € sur le Qashqai, tout juste lancé. Il y a aussi 3 500 € sur les Micra et Juke. Et c'est carrément la braderie sur la Leaf avec + 8 000 € ! Jusqu'au 15 décembre.

Opel

Attention : toutes les offres Black Friday ne sont pas bonnes à prendre. Chez Opel, on promet l'électrique au prix de l'essence. Intéressant ? Le souci est que si le loyer est le même, l'apport reste plus important sur l'électrique ! Autant regarder les promos classiques, plus convaincantes, avec par exemple 4 500 € de rabais sur l'Astra. Jusqu'au 27 novembre.

Peugeot

Sur le Peugeot Webstore, le site du stock de la marque (6 000 véhicules) disponibles, la marque propose une opération Black Friday avec des "prix exceptionnels". Il faut donc aller chercher la perle rare dans le stock ! Jusqu'au 30 novembre.

Du côté des mandataires

Chez Aramis Auto

Le mandataire promet les "meilleures offres de l'année" pendant sa "Black Friday Week". Il y a jusqu'à - 32 % sur une 508 SW hybride.

Chez Auto IES

Pendant les "Black Days", il y a "des prix en baisse sur les véhicules en stock", avec jusqu'à - 33 %. Jusqu'au 30 novembre.

Du côté des centre-autos

Feu Vert

De très nombreuses promos cette semaine chez Feu Vert. En voici quelques-unes :

3 pneus achetés, le 4e offert sur Continental, Hankook, Pirelli.

50 € de remise immédiate sur le coffre de toit Hapro Traxer, avec 4 sacs et housses offerts.

20 % sur des huiles Liqui Moly.

Jusqu'à 25 % sur des batteries.

400 € de remise immédiate sur la remorque Eco 160 RR Erdé…

Roady

15 € offerts en bons d'achat par tranche de 100 € de prestations en atelier. Des accessoires sont en promo, par exemple l'autoradio Bluetooth Caliber à - 50 % (soit 24,95 €). Jusqu'au 27 novembre.

Du côté des services

BMW

Pas de promo sur les voitures, mais des rabais jusqu'à - 30 % sur les services numériques ajoutés avec mise à jour à distance.

Télépéage Ulys

L'abonnement au badge (attention pas le coût de l'autoroute) est offert pendant 12 mois. Après, c'est 2 € les mois où le badge est utilisé. Code promo : BLACKFRIDAY21.

Coyote

Les boîtiers Coyote profitent d'une remise de 80 €. Le modèle Mini est ainsi à 99 € au lieu de 179 €. Des accessoires sont aussi en promo, comme le support ventouse pour Coyote Nav à 9,99 au lieu de 24,90 €. Jusqu'au 29 novembre.

Europcar

Jusqu'à 25 % de réduction pour des locations en France de 3 à 21 jours jusqu'au 31 mars (hors vacances de Noël). 15 % pour Allemagne et Belgique, 10 % pour l'Espagne. Offres valable jusqu'au 1er décembre.