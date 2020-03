BMW affirme ne pas avoir de problèmes de batteries, contrairement à ses concurrents

Jaguar avec l'I-Pace, Audi avec l'e-tron, les problèmes de production de ces autos électriques se sont accumulées ces derniers mois avec des "pauses" dans les usines. La faute à des soucis d'approvisionnement de la part des fournisseurs de batteries, LG Chem en tête, qui semble parfois abuser de sa position de leader (avec le chinois CATL, ou encore Panasonic).

Pour le chef des ventes de BMW, interviewé par Automotive News, la donne est différente chez le constructeur bavarois. Celui-ci dispose effectivement d'une expérience un peu plus grande avec l'i3, qui s'est tout de même relativement bien vendue en Europe depuis ses débuts en 2013. Pour Pieter Nota, il n'y aura pas problème similaire à ceux d'Audi et Jaguar chez BMW, qui se fournit notamment en partie chez le plus gros producteur mondial, CATL.

BMW prévoit trois nouveautés électriques dans les prochains mois : iX3, i4 et iNext (en 2021).Et comme pour toutes les autres marques européennes, l'approvisionnement en batterie sera la clé, et un facteur encore plus important que le produit en lui-même !

BMW rappelle que l'objectif est d'atteindre 20 % de ventes en hybride rechargeable et en électrique dès l'année prochaine. Evidemment, les flottes d'entreprises, principales clientes des marques premium, aideront BMW à atteindre ce prévisionnel, notamment grâce à l'avantage (absence de TVS) apporté par les hybrides rechargeables...