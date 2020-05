BMW arrêtera l'actuelle M2 à l'automne

Les jours de la BMW M2 sont comptés. Nos confrères allemands de BMWBlog annoncent en effet que l'actuelle M2 sera mise à la retraite à l'automne par BMW, dans le cadre de l'optimisation désormais permanente du catalogue en fonction des normes environnementales. Il faut dire, aussi, que la M2 est un produit "vieillissant" chez BMW, puisqu'elle fut lancée en 2013.

En première année de mise en place des "limites" de CO2 pour les constructeurs en Europe, BMW revoit donc logiquement son catalogue en programmant la retraite de la M2, dotée du moteur S55, qui équipait les précédentes M3 et M4.

Avec l'arrivée de la nouvelle Série 2, BMW prépare aussi la relève. Mais il y aura un certain "gap" entre l'arrêt de l'actuelle M2 et l'arrivée de la nouvelle. Une discontinuité logique au regard du calendrier, BMW privilégiant le lancement de modèles plus grand public tels que la Série 1, la nouvelle Série 3 et même la Série 2 Gran Coupé.

La prochaine M2 devrait conserver la recette actuelle : moteur en ligne, transmission arrière, et bloc emprunté aux nouvelles M3 et M4, en l'occurrence le S58, qui se trouve déjà sous le capot des X3 et X4 M. Il reste à voir si BMW proposera une forme d'hybridation sous le capot de cette future M2.