BMW croit toujours au marché des berlines

Définitivement mort le marché des berlines traditionnelles ? D'après BMW, l'avenir n'est pas si sombre pour ces autos. La conquête des SUV a beau être spectaculaire, le marché mondial reste sensible au look des voitures équipées d'un coffre conventionnel.

Nos confrères de la publication anglaise Autocar ont échangé sur le sujet avec le responsable du design BMW Domagoj Dukec. Le dirigeant a déclaré que la firme munichoise ne peut pas se passer de cette carrosserie sur des marchés très importants tel que celui de la Chine et plus largement de l'Asie. Les clients sont d'après ses dires très sensibles aux dessins élégants des trois volumes dont les espaces du moteur, de l'habitacle et du chargement sont harmonieusement délimités.

Détail intéressant : BMW ne défend pas cette carrosserie traditionnelle de la même façon que Jaguar. Le constructeur anglais pense en effet que les berlines retrouveront une cote d'amour honorable grâce à leur aérodynamique favorable pour les consommations et les rejets de CO2. Pour enfoncer le clou, le segment des SUV semble avoir trouvé sa vitesse de croisière.